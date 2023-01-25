新年加價！餐廳炒河帳單現「身體健康」收費　網民撐合理：當利市

新年餐廳加價新方法？近日多個街坊群組分享各區餐廳新年加價情況，有網民就上傳單據，爆笑稱點了一碟炒河粉時被「自動加餸」，有欄目叫「身體健康」要6元，「你夠薑話唔要咩？」。帖文引來熱議，有網民直言新年加價是歪風，但許多人認為餐廳職員新年都要上班，加價很合理，「$6都畀唔起，真係唔好出去食啦，去便利店叮飯食杯麵算啦」，惟有留言覺得重點是餐廳有沒有講明附加費，「服務費咪服務費囉，大家都理解嘅」。



有網民新年到餐廳吃飯，被自動「加餸」，有項叫「身體健康」。（fb群組「香港飲食好地方」圖片）

新年期間多區群組都有街坊分享餐廳加價情況，有網民日前在fb群組「香港飲食好地方」發帖，笑稱新年期間到餐廳被自動「加餸」，「你夠薑話唔要咩」，照片所見，他年初二下午光顧，點了一道68元干炒沙嗲雞柳河，加了9元配凍奶茶，另外有項叫「身體健康」要6元，相信是新年營業的附加費。

帖文引起熱議，有網民覺得「根本就係打劫」，過年時強行加價的情況應該杜絕，「一個歪風氣、如果加一消費者可以選食這家或不食這家、如這樣講法、出入平安6元、身體健康6元、下年聖誕快樂6元」。

許多網民認為新年有額外收費是慣例，「不嬲都係咁㗎啦」，以前許多餐廳初一至初四不開，如果開要「加二加三」，「身體健康」是服務附加費的意思，餐廳為「好意頭」改名，建議輕鬆點看待，「Keep住張單，我買咗身體健康，第日唔健康翻來投訴貨不對辦」、「唔該，我個身體健康未嚟可唔可以跟一跟…」。

由於近日不少人上傳餐廳照片，批評新年加價問題，有網民批評「新年流流，人哋仲要開市返工，加少少咪當畀利市人囉，我呢啲搵唔得多住劏房嘅，都唔會在意係呢啲婆乸數上邊」，甚至動氣稱「$6都畀唔起，真係唔好出去食啦，去便利店叮飯食杯麵算啦」。

然而，部分網民點出加價不是問題，重點是餐廳有沒有明確列明讓消費者知道，「最緊要講清楚，門口寫到明，消費者有權選擇幫唔幫襯」、「其實可以直接寫明加一或加二服務費嘅」、「以前酒樓一定在門口貼大張紅紙講明年初一至三加幾多幾多的」。

（綜合）