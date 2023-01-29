迪士尼酒店可拼房？小紅書女列3優點求3人夾份租房：和我媽一起住

去旅行當然想以最低成本換來最大享受，但連酒店房錢也要這樣慳就太誇張了吧？有內地網民於社交平台小紅書發文，稱自己將與媽媽來港遊玩，徵求旅伴於迪士尼酒店「拼房」，一同分擔房費，更稱夾份租房會比於荃灣或屯門租酒店更便宜及方便。帖文引來香港網民熱議，不少人也對相關提議感驚訝，「三唔識七一齊瞓，沖完涼出來都怪怪咁」。



有內地網民於社交平台小紅書發文，稱自己將與媽媽來港遊玩，徵求旅伴於迪士尼酒店「拼房」，一同分擔房費，更稱夾份租房會比於荃灣或屯門租酒店更便宜及方便。（小紅書截圖）

相關小紅書帖文截圖被香港網民轉發至facebook群組，帖文為1名內地女網民所發，稱2月將與媽媽來港旅行，並打算到迪士尼遊玩，故特意徵求同住房客打算分擔房費節省成本，「有人2月拼房港迪（香港迪士尼）探險家酒店（探索家度假酒店）嗎？」。

內地女指，自己與媽媽打算租住探索家度假酒店的雙床房，估計房費約為970元人民幣（約1120港元）1晚，不過如有旅伴願意與她及其媽媽「一起3個人的話」，平均每人只需負擔約321元人民幣（約371港元）1晚，直言該安排比起在荃灣或屯門租住酒店更便宜，而且「還省車費還能睡久點」。

女子表示，如有人願意與她及其媽媽「一起3個人」拼房，平均每人只需負擔約321元人民幣（約371港元）1晚，直言該安排比起在荃灣或屯門租住酒店更便宜，而且「還省車費還能睡久點」。（香港迪士尼樂園圖片）

該女子又稱，過往曾與2名友人在毋須加錢的情況下租住雙床房，稱找人「拼房」全因「朋友們都趕不上簽証」一同旅遊，而媽媽亦不介意相關安排，「我媽也想看看能不能省省唄」。對於安全問題，女子似乎未感擔心，「總試一試看看有沒正常人」，不過她也強調若無人夾份也會照原訂計劃租住探索家度假酒店，「貧窮學生試試看，沒人就美美獨佔咯」。

不少香港網民看到帖文也嘖嘖稱奇，直言難以接受與陌生人同住一房，同時擔心有私隱及保安問題，「好重口味」、「唔怕俾人偷嘢咩」、「三唔識七一齊瞓，沖完涼出來都怪怪咁」、「人地痾完屎，咁去唔去個廁所好」、「真係窮有窮玩」、「拼十個都得㗎，佢唔尷尬嘅話，又可以少少錢打卡影相」。