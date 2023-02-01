搭高鐵逼讓窗口位被拒　潑婦任3歲子吵鬧仲咁做　被拖走結局超狂

【高鐵／台灣高速鐵路】搭高鐵要預早買指定座位的車票是常識吧？有台灣女生於討論區發文表示，過年期間搭高鐵上班，卻看見有1位媽媽坐在其座位，並要求她換位讓「一家三口坐一起」。女生婉拒後，對方竟「發爛渣」瘋狂責罵樓主無同理心，還放任3歲孩子不斷哭鬧「情緒勒索」。雙方吵鬧持續，最終該名潑婦媽媽被保安人員「拖走」，一場鬧劇終於結束。



有女網民於討論區發文分享過年期間搭高鐵的無奈事。（資料圖片）

該女網民於Dcard討論區以「高鐵座位鳥事」為題發文，指過年時乘搭上班，卻看到有媽媽坐在其位置，於是拿出車票示意，惟對方反要求樓主換位，「想要一家三口都坐在這個位置上」。樓主婉拒後媽媽仍不死心再問一次，樓主於是嚴肅拒絕，沒想到對方竟發惡說「妳想坐的話給妳坐吧什麼的」，令樓主相當無奈，「不是啊那本來就是我的位子…」。

不過「搶位攻防戰」還未結束。樓主表示該這媽媽的孩子來到座位時哭喊，「為什麼爸爸不是坐這裏…那本來是我爸爸的位子」，眼睛更狠狠瞪着樓主，而媽媽更「加嘴」說「沒辦法啊，這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們」。聽到這裏樓主「滿頭問號」，「不知道是我太敏感還是怎樣，不是應該跟小朋友說那本來是我買的，而不是說什麼換不換的問題嗎？」。

樓主拒絕換位，沒想到那位媽媽竟然發惡回嗆。（《腿》劇照）

由於孩子不停哭泣，樓主原本想換位了事，沒想到媽媽突然開口再問「小姐可以跟我們換座位嗎？你看小朋友都哭成這樣了」，瞬間令樓主「無名火」起，反駁，「如果想要一家三口坐在一起，為什麼不早點買票，可不可以管一下妳（媽媽）的小孩，跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？」。媽媽這時亦惱羞成怒，回嗆「我只是問妳一下而已，不知道妳在生氣什麼，怎麼這麼沒水準罵別人的小孩」，又揶揄「這裏很多媽媽，妳是沒有小孩才沒有同理心，他才3歲而已只是小朋友，要怎麼管？」

爭執間，該媽媽又出「新招」打翻飲料，把擦拭的衛生紙丟在座位，並試圖向保安要求升等商務艙。樓主指，最終保安趕來處理，該媽媽則被拖走，結束了這場鬧劇，而媽媽被帶走時，還在「妳是沒有小孩才這樣，可不可以有點同理心？怎麼可以罵別人的小孩」。

有女網民於討論區發文分享過年期間搭高鐵的無奈事。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，網民紛紛留言力撐樓主，「真的不是歧視帶小孩，但是這樣真的超沒禮貌的」、「好沒水準」、「原po做得很好，是那個媽媽不會教小孩」、「讓想換位子，使用情緒勒索的人，持續碰壁」、「超討厭，這種都認為每個人一定會跟她換的，有夠垃圾」、「真的辛苦你遇到這種衰事，要是我，我一定氣瘋」。