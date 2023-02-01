當街執屍影片瘋傳！短裙醉女被2男架走尖叫求救　旁人冷漠惹爭議

在街上見到這情況，要如何處理？內地近日瘋傳一段疑當街「執屍」直播影片，一名穿超短裙的女子醉倒街頭，突然2名男子架起帶走疑似「執屍」，其間不斷尖叫呼救，旁邊路人見狀卻未有幫忙。而拍片的直播主，不但沒有上前了解狀況，還繼續舉機拍攝，更邊直播邊大笑，引來爭議。不少網友批評直播主太冷血，應該挺身救人或報警，而非在一旁「看戲」；但也有網民指出，現場情況不明，不應貿然出手，「不夠打怎辦？怎知他們是什麼背景」、「拍片留下證據已幫了她」。



內地近日瘋傳一段疑當街「執屍」直播影片（影片截圖）

綜合媒體報道，事發地點相信在湖南長沙。從網上流傳的56秒影片見到，一名穿超短裙的女子醉倒街頭，突然有2名男子抱起她。女子反抗掙扎並不斷尖叫求救，但旁邊路人看到只呆立當場未有伸出援手。

短裙女被2男帶走過程逐格睇▼▼▼

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最終女子激烈反抗下，遭2名男子合力架走帶上的士。臨走前，其中一名男子回頭拾起女子掉落的高踭鞋。雖然未知女子及2男關係，但觀看直播的網民從女子驚恐反應估計是「撿屍」，紛紛留言叫直播主救人，惟直播主繼續拍攝未有理會，更傳出「呵呵」笑聲。

影片引來網民關注，大批網民批評直播主冷血，認為當時應伸出援手或報警救人，而非邊拍攝邊笑呵呵。但也有網民認為，現場狀況不明，不宜貿然出手，「上前幫手，可能是設局中伏」、「拍片留下證據已幫了她，一個男人怎夠兩個男人打？如果有刀怎辦？」、「不夠打怎辦？怎知他們是什麼背景」、「（3人）似是認識,，正常執屍還幫手執鞋？」

另有網民質疑事件真偽，「好多這些直播做戲」、「似刷流量」。