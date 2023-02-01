樂極生悲！拜年親戚家房間性交　人妻突剪夫陰莖　刑罰極輕惹哄動

夫妻間一言不合就「手起刀落」？內地襄陽1名楊姓人妻，大年初四（1月25日）與張姓丈夫到哥哥家拜年，其間夫婦在屋內的房間性交後，楊女竟然用剪刀把丈夫的陰莖「剪掉」，令丈夫爆血劇痛而大聲呼救。楊女事後被依法處治安拘留10天及罰款200人民幣（約232港元），處罰之輕引來網民哄動，直至沒有威懾力，恐惹來仿傚。



內地襄陽楊姓人妻與丈夫性交後，竟用剪刀把丈夫的下體陰莖「剪掉」。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發大年初四（1月25日），地點是湖北省襄陽市樊城區。楊女當日與張姓丈夫到哥哥家拜年，當晚9時許，2人在哥哥家的房間性交，沒想到歡愉過後楊女竟用剪刀「剪掉」丈夫陰莖。

丈夫下體當場爆血，他疼痛難耐下大聲呼救，親屬聽到後了解情況，見到房內血跡斑斑，立即報警求助。張男事後送院急救，楊女則因故意傷害罪，被依法處行政拘留10天及罰款200人民幣（約232港元）。

人夫的陰莖被妻子「剪掉」，當場爆血疼痛大聲呼救，而房內則血跡斑斑。（網上圖片）

事件引網民關注，質疑刑罰過輕，對行兇者「一點威懾力也沒有」，「這玩意兒只值200？」，又質疑是否有私下協議「放生」，更恐怕惹來其他人仿傚。面對網上輿論群情洶湧，當地公安分局回應指，由於張男的傷勢鑒定結果仍未出爐，只能按照行政案件處理，強調如果傷勢鑒定結果是輕傷以上， 一定會追究楊女的刑事責任。

有報道引述內地律師指出，根據「人體損傷程度鑒定標準」規定，刑罰視乎損傷的部位以及功能缺失情況，而從「剪掉陰莖」情況來看，可能屬於重傷二級，或面臨3年以上10年以下有期徒刑。