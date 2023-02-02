驚！30歲男嚴重鼻敏感　打乞嚏1個壞習慣累事　致耳膜撕裂慘失聰

要避免咳嗽或打噴嚏的飛沫四散影響別人，理應遮掩口鼻。然而，台灣有男子就因為打噴嚏時，有用手捏着鼻子的壞習慣，而導致巨大壓力衝破耳膜，導致左耳失聰，需要求醫治療。醫生指出錯誤的遮掩口鼻習慣，有血管跟耳膜破裂的風險，因此建議市民打噴嚏時不要堵緊口鼻，同時應用手肘遮掩，避免飛沫噴灑。



台灣耳鼻喉科醫生張弘於節目《醫師好辣》分享病例，表示有病患打噴嚏時用手將整個鼻子跟嘴巴都堵住，令壓力往耳朵跑，終令耳膜破洞導致失聰。（影片截圖）

台灣耳鼻喉科醫生張弘於節目《醫師好辣》分享病例，有1名30多歲的男病人素有嚴重鼻敏感，早前到診所求診卻是因為耳朵問題，男子表示「打了一個大噴嚏，左耳突然聽不到」。於是張醫生用耳鏡為他檢查，驚見他左耳耳膜有急性撕裂傷導致左耳失聰，「他耳膜破洞，聲音傳不進去」。張醫生表示，原來男子打噴嚏時用手將整個鼻子跟嘴巴都堵住，令壓力往耳朵跑，終令耳膜破洞。

而悲劇原來不只這1宗，神經外科醫生方鵬翔就在同一節目中分享病例，指有病患咳嗽時閉嘴巴，「腹壓增加，最後椎間盤破掉」，最後需要緊急開刀治療。因此他特別提醒打噴嚏時閉嘴或者捏着鼻子，可能會有血管跟耳膜破裂的風險。

方醫生又指咳嗽及打噴嚏時不要堵住口鼻，但仍需避免飛沫四散，不過就不宜用手心遮擋，而應該採取「吸血鬼姿態」用手肘遮掩。而小兒科陳木榮醫生亦表示如果用手掌遮掩後，飛沫殘留在掌心，又要用手轉門把、握手、拿筆，會影響到別人，因此同樣建議用手肘遮擋口鼻。