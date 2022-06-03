乞嚏都會打錯？台女星一個錯誤動作做足20年　台醫警告隨時腦出血

台灣藝人楊繡惠出道多年，不只曾出演多部影視作品，更是不少台灣綜藝節目的熟面孔，個性也是出了名的直來直往，深受觀眾喜愛。



楊繡惠日前登上《小明星大跟班》時，就透露出於禮貌，她在打噴嚏時都會習慣做這件事，沒想到該動作竟被現場的台灣家醫科醫生鄭鈞云警告，不只會產生反作用力，嚴重起來可能還會導致耳膜破裂、腦出血，意外掀起熱議。

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台灣節目《小明星大跟班》日前就以「這些習慣再不改，小心健康拉警報」作為節目主題，邀請藝人登上節目分享自己平時的習慣，但其實這些習以為常的舉動竟有可能會影響身體健康狀況。楊繡惠就透露，由於之前看過一篇報導解釋打噴嚏若未遮住，飛沫會噴得很遠，出於禮貌和衛生，她平時都乾脆用手指夾住鼻子「忍住噴嚏」，更表示這樣的習慣已經維持了1、20年了。

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另一節目嘉賓林怡廷（牙牙）也表示，由於從小就有非常嚴重的鼻子過敏，因此在工作場合的時候都習慣捏住鼻子打噴嚏，然而後來卻發現，她在打完噴嚏後會出現幾分鐘的耳鳴。對於這樣的習慣，台灣家醫科醫生鄭鈞云首先表示，打噴嚏的時速超過160至200公里，「它跟超跑的時速是一樣的，比高速公路更快！」

鄭鈞云強調，若沒把噴嚏打出來，其實有許多細菌、病毒、灰塵就又會回到體內，而且這樣的反作用力之下，還可能導致耳膜破裂、腦出血、中耳炎的情況，嚇壞現場節目嘉賓和主持人吳姍儒、吳宗憲。鄭鈞云建議民眾，若是在大眾場合想要打噴嚏，可以用衣袖或衛生紙捂住口鼻就好。

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