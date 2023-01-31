遍地黃金？屯門市廣場驚見嘔心糞路　網民質疑 ：一路行一路瀨？

人有三急的確難忍，但也不能就地解決吧？網上流傳震撼相片，有網民指在屯門市廣場竟發現地上出現大便，質疑為何有人能「一路行一路瀨」，又稱已有數年未見過同類畫面，懷疑是遊客所為，又或是有人失禁導致。不少網民看過「遍地黃金」的相片也直呼惡心，慨嘆難為了被迫善後的清潔工。



有網民指在屯門市廣場竟發現地上出現大便，質疑為何有人能「一路行一路瀨」，又稱已有數年未見過同類畫面，質疑是遊客所為。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

「喺屯門市廣場，三年冇見過呢個情景……」有網民昨日（1月29日）於facebook群組上載兩張震撼相片，可見屯門市廣場1間珠寶店對開的地板竟離奇出現大便，未知是何人所為。相中可見，疑為糞便的污物散於地上，面積「波及」至少3格階磚，更疑似有途人不慎踩中的痕迹。

不少網民看過相片也直呼恐怖，大嘆被迫要善後的清潔工最無辜，「張相有味嘅喂」、「點樣可以做到一路行一路瀨，冇人喺度睇到？」、「寓意金銀滿屋，富貴榮華」、「就咁睇我以為地板爛咗」、「真係辛苦晒啲清潔工」。

有網民則認同樓主，指疫情期間人人注重衛生，絕少發生同類情況，懷疑是否遊客所為。不過也有網民估計或有其他原因，「可能老人家嚟，要體諒下佢自己都唔想」、「可能放低二兩嗰位啱啱幫長者或BB換完片，搵垃圾桶期間而好唔小心咁失禁」。