戲精！為食流浪貓聞烤魷魚香竟碰瓷　1秒交戲扮瘸露可憐表情乞討

這是貓界影帝嗎？微博瘋傳影片，1名女生早前購買烤魷魚後回家，途中遇上1隻流浪貓。本來貓咪走路沒有異樣，但一聞到烤魷魚的味道後便突然扮瘸「碰瓷」，更擺出可憐的表情向她乞討，令她受不住乖乖交出零食。影片曝光後引來網民爆笑討論，紛紛稱貓咪演技精湛，「已成精了」，不過也有人質疑貓咪的走路姿勢的確反映其健康出現問題，建議女生若有能力可伸出援手。



內地1名女生早前購買烤魷魚後回家，途中遇上1隻流浪貓，本來貓咪走路沒有異樣，但一聞到烤魷魚的味道後便突然扮瘸「碰瓷」，更擺出可憐的表情向她乞討。（微博影片截圖）

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居於江蘇的季姓女子日前於微博上載影片，稱日前買了烤魷魚作小食，回家途中在寓所附近看到1隻黃白雙色流浪貓。或許是烤魷魚的味道太香，貓咪聞到味道急急跑近，並使出奇招吸引注意，在跑到她身邊前突然「展示演技」，裝作下肢受傷癱瘓以乞討零食。

片中可見，貓咪狀似下肢無力，只能一拐一拐的靠着兩隻前腳向季女走近，並熟練地擺出可憐的表情，希望向她乞討烤魷魚。看到這幕的季女不禁大笑，又向着貓咪說：「我剛剛看到你了好嗎！你四肢是好的！」面對貓咪的「可憐攻勢」，季女最終只有投降，乖乖送出烤魷魚，果然她一將魷魚放下，貓咪就立即大快朵頤了。

季女表示，最初的確看到貓咪以正常姿態走路，惟當牠發現烤魷魚後便突然扮瘸。（微博影片截圖）

不少網民看過影片也爆笑，直指片中貓咪是貓界戲精，「裝的還挺像那麼一回事」、「這是準備走奧斯卡紅地毯的貓星人」、「這是成精了吧，笑死」、「這流浪貓也太聰明了吧！知道裝可憐，討同情啊」、「絕了，牠這演技真的是太棒了呀」。

不過也有人指出，影片中並無清楚拍到貓咪正常走路或奔跑的片段，質疑貓咪或是真的下肢受傷才有片中動作，建議季女若有能力可以伸出援手或直接「收編」，「真的是裝的嗎？我怎麼感覺是真的呢，都沒有人幫幫牠」、「癱可以裝，瘦是裝不出來的」、「感覺牠不是裝的，肯定是哪裏有疾病或是被人為傷害到過，附近的好心人最好找到牠，並帶牠去醫院檢查檢查」。