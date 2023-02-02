男友公眾場合摸胸捏屁股仲調戲：很性感　女友1動作霸氣反擊獲讚

情侶有親密互動很正常，但亦先要顧及對方感受和場合是否合適。近日有台灣女生發文，指男友每次出外都會偷摸她的胸部和屁股，儘管她已多次表明不喜歡這行為，對方不但沒有改善，還變本加厲。有次男友摸她屁股後更出言調戲，「你屁股很性感，很有肉」，令她一怒之下對男友使出「過肩摔」報復。帖文引來網民大讚「做得好！」，認同要讓男友了解不被尊重的感覺。



有女生指男友每次出外都會偷摸自己胸部和屁股，儘管她已多次表明不喜歡這行為，對方不但沒有改善，還變本加厲。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

該女生在Dcard討論區以「一個字～爽！」為題發帖，指男友每次外出時，都會觸摸她的胸部或拍打屁股。雖然她曾多次對男友表明「在外面不要這樣，不好看」，可是對方仍嬉皮笑臉不當一回事。日前女生跟男友去看電影，男友再次「伸出魔爪」，乘扶手電梯一直拍打她的屁股，一開始女生仍耐心告誡男友「不要這樣，這裏是公共場合」，惟男友未有理會，還出言調戲稱「你屁股很性感，很有肉」。

直至快抵達樓層時，男友再次從後方捏女生的屁股，她當下忍無可忍，當場使出「過肩摔」（一種柔道技，指抓住敵人臂部，使他從自己背後越過重重摔在地上），將男友狠狠摔倒以作教訓。在場目擊過程的路人均感驚訝，瞬間安靜說不出話來，場面很是尷尬。

女生看着男友直接教訓：「聽不懂人話，我直接讓你知道我不爽！」然後她便瀟灑離開，回家路上更封鎖男友的通訊軟件、電話和一切相關訊息，她表示雖然不知道與男友的關係會怎樣發展，「但是我好像沒有特別難過，反而覺得為自己出了一口氣」。

女生教訓男友後瀟灑離開，回家路上更封鎖對方的通訊軟件、電話和一切相關訊息。（《我們不能是朋友》劇照 ）

網民大讚樓主做得對，認同要讓男友了解不被尊重的感覺，「真的欠修理，做得好！」、「這種的我不會稱作男朋友，我會說垃圾」、「太棒了！讓他也體驗一下在公共場合不體面的感受」、「要尊重每個人的身體自主權」、「很不尊重女性」、「之後？現在就是分手了吧」、「支持提告」；另有人認為「親密動作在家做就好」、「真的覺得需要送女兒去學一些武術」。

亦有女生分享個人經歷，指前度也喜歡在街上摸來摸去，「前男友也是愛在公眾場合摸，講都講不聽，真的很煩」、「同樣遭遇，還好兩個月就分手了」、「超討厭這種很愛毛手毛腳的噁男」；惟有留言認為若感不滿大可直接分手，不需在大庭廣眾摔倒對方，「屢勸不聽直接分手就好了，好像沒有必要過肩摔？」。