賤！男友愛愛用珍珠奶茶潤滑　女生隔天下場慘了　還被嗆1句崩潰

情侶間「愛愛」應互相尊重，亂用道具隨時出事！有台女於討論區發文表示，有日與男友「愛愛」期間發現潤滑液用完，沒想到男友竟「突發奇想」用珍珠奶茶當潤滑劑，即使過程中她多次反映不舒服，卻被男友忽視，事後其下場慘了 ── 愛愛隔天下體開始痕癢，到婦科求醫揭發私處發炎，詎料男友得知後不但沒有安慰她，反而罵她「婊子」，令她崩潰。帖文惹來網民熱議，紛紛斥責男友自私，「還不分手，是要放着過年嗎？」。



有台女於討論區發文表示，有日與男友「愛愛」期間發現潤滑液用完，沒想到男友竟「突發奇想」用珍珠奶茶當潤滑劑。（示意圖／資料圖片）

該台女於Dcard討論區發文表示，過年前頻繁加班，回到家已深夜，只想快速洗完澡後在床上躺平，惟男友卻想「愛愛」並開始生氣，她遂勉為其難配合。

樓主指出，由於自己體質較少分泌體液，「愛愛」時需要潤滑液輔助，然而這次到「重頭戲」時才發現潤滑液用完，男友又不願出門購買，竟想出了可怕方法 ── 男友喝了一口珍珠奶茶，咬碎後塗在生殖器上就強行進入其私處。

樓主表示，過程中多次向男友反映不舒服，但男友沒有理會。（示意圖／gettyimages）

樓主續說，過程中多次向男友反映不舒服，但男友沒有理會，事後還抱怨她一直說「不舒服」害他「軟掉」。

但事件仍未完結，樓主隔天開始感到私密痕癢、出現分泌物，到婦科檢查診斷是發炎，她愈想愈生氣，回家與男友大吵一架，惟男友不但不認錯，還反罵是她的問題，「難道是我的問題嗎？婊子」，讓樓主崩潰哭問，「我該怎麼辦？」。

樓主與男友大吵一架，惟男友不但不認錯，還反罵是她的問題。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，紛紛斥責樓主男友態度及行為自私，「太惡心了吧！」、「對女生太不尊重體貼了」、「怎麼樣都不能用珍奶！」、「生活智障王」、「還不分手，是要放着過年嗎？」、「傻眼，遇到這種男人也該換了吧」、「這種男人可以直接分手了，不尊重女生只會情緒勒索」。