好人好事｜老翁急步亂過馬路跌倒路中心　兩熱心司機幫手扶起獲讚

亂過馬路隨時害人害己！網上流傳1段「車cam（行車記錄儀）」影片，有伯伯於粉嶺馬適路亂過馬路，其間不慎於馬路跌倒，爬不起來，兩名司機見狀，隨即下車扶起伯伯，熱心行為引來網民大讚，但同時也有網民批評伯伯行為危險。根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元。



網上流傳1段「車cam（行車記錄儀）」影片，有伯伯於粉嶺馬適路亂過馬路。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

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YouTube頻道「車CAM特警」上載該段題為「車CAM直擊–（好人好事）伯伯急步亂過馬路向前仆，兩名熱心司機落車幫手」的影片，「車cam」顯示事發時間為上周五（1月27日）下午近2時。當時片主駛至粉嶺馬適路，並停在十字路口燈位前等待轉綠燈，其間有伯伯突然從天平邨外行人路急步橫跨馬路到左邊，而該位置路面並沒有設行人過路處，正確做法應使用地底的行人隧道，惟伯伯亂過馬路。

該伯伯走到路中心時重心不穩，突然向前仆倒，他嘗試爬起來不果，再次扒在地上，兩名司機見狀，隨即下車上前扶起伯伯。由於馬路左邊並沒有行人路，故其中1名穿紅色外套的司機帶伯伯走回原處，指引其使用行人隧道。而頻道於影片說明欄提醒，「希望無論行人定司機都好，要注意自身及道路安全！唔好貪一時之快！」。

影片引起熱議，有網民大讚司機，「2位好心人，必定有好報」、「好人好事有好報」，不過也有網民指出伯伯亂過馬路行為危險，「那裏不是斑馬線，但是司機做法的確好人好事，但伯伯下次唔好在這裏過馬路，太危險了」、「阿伯亂過馬路，又冇枴杖」。

根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元。