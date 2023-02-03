最靚親戚！仙氣小姑美到搶走新娘焦點　揭驚人背景　網民：戀愛了

又美又單身，大家還不快「去馬」？泰國1名女子近日出席哥哥的婚禮，幸運地接到新娘拋出的捧花，當她上台致辭祝福一對新人時，在場不少賓客都被其美貌深深吸引，成為全場焦點，該段致辭影片事後更於網上瘋傳，網民紛紛陷入戀愛中。而據報道，該名女子於事業上頗有成就，是名小富婆。



泰國1名女子（左二）近日出席哥哥的婚禮，幸運地接到新娘拋出的捧花，當她上台致辭祝福一對新人時，在場不少賓客都被其美貌深深吸引。（「TikTok」影片截圖）

據泰媒《sanook》報道，該名女子上台致辭時透露自己目前是單身，歡迎有意的男性追求，她能試着聊聊看。報道又指出，該名女子於事業上頗有成就，是名小富婆。

在1段由她上載的TikTok影片可見到，她身穿一襲粉紅色露肩長裙，站在一對新人旁，左手拿着捧花，右手拿着咪高風說話祝福新人。影片迅速於網上流傳，已有超過21萬觀看次數，不少網民大讚她美麗動人，高呼「戀愛了」、「好可愛」，又留言各種愛心、花朵、害羞等表情符號表達喜愛。

神通廣大的網民還搜出女子的社交平台Instagram帳號為「mmlang___」。她不時發布網紅風格的美照，當中不乏陽光與海灘的健康性感照片，她亦有發布3張參加哥哥婚禮時拍下的照片，更能近距離看清其宛如仙女的容貌。

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