36歲男娶22歲白俄美女嫩模全村興奮　靠秘技奪芳心：她只看重愛情

娶得美人歸確實可喜可賀！內地1名36歲男子在除夕當天迎娶22歲白俄羅斯女模，在安徽的鄉下擺喜酒，由於該村首次出現「洋媳婦」，吸引了大批好奇的村民圍觀及打卡。而新郎接受媒體採訪時表示，雙方透過社交平台結識，他送了1年花才成功贏得美人歸。新郎續稱欣賞對方的純樸，只看重愛情，而網民得悉女方的背景後也深感認同，為他們送上祝福。



36歲耿先生在除夕當日迎娶22歲的白俄羅斯女友，雙方透過社交平台結識，然後男方以滿滿的誠意，發動攻勢送足1年花，終於成功追到女方。（網上圖片）

根據《九派新聞》報導，鄉下在安徽臨泉鲖城鎮的36歲耿先生，除夕當日迎娶22歲的白俄羅斯女友。影片拍得辦婚禮當日的景況，新郎家內有氣球及「囍」字的裝飾，現場一片喜氣洋洋。

有指新郎成功娶得美人，始於雙方透過社交平台結識，然後男方以滿滿的誠意，發動攻勢送足1年花，終於成功追到女方。

在深圳做生意的新郎耿先生在影片中表示，他指2人平時以中、英及俄語溝通，生活及飲食習慣也很夾，而妻子本來是模特兒，每月收入有10萬人民幣（折約11.5萬港元）以上，現時在大學供讀法律，由於妻子喜歡深圳，婚後打算在深圳生活。而耿先生最欣賞妻子之處，就是她家鄉的年輕人比較單純，只看重愛情，生活過得樸素勤力。

新郎指2人平時以中、英及俄語溝通，生活及飲食習慣也很夾。（影片截圖）

影片曝光後被瘋傳，惹來網民熱烈討論，紛紛替兩人高興，「會說三國語言，深圳做生意，說女的掙得還可以，言外之意男的掙得更多，男的本身就優秀」、「男女方都很優秀，門當戶對的愛情」，「男方送一年的花，又肯花心思掏錢搞浪漫，女生漂亮又是模特兒賺的多，鳥都知道擇良木棲，所以人家最後能走到一起吧」。