教壞細路！疑不滿阿仔遭青年欺負　將軍澳港爸拎拖把尋仇片段瘋傳

使用暴力並無助解決問題！近日網上流傳1段影片，將軍澳都會駅有港爸疑不滿1名青年「打波」時不小心將球擲到其年幼兒子，以及扔走兒子的衣服及球，於是手持除塵拖把並帶同兒子，到青年所住的大廈地下大堂爭論，其間雙方皆有互推，青年隨後被保安護着進入大堂，港爸最終落下狠話指「我喺球場等你啊，你叫佢落嚟啦！」，爭執過程被1名街坊拍下，影片旋即於網上引起熱議。



將軍澳都會駅有港爸疑不滿1名青年「打波」時不小心將球擲到其年幼兒子，以及扔走兒子的衣服及球，於是手持除塵拖把並帶同兒子，到青年所住的大廈地下大堂爭論。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

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有街坊於周二（1月31日）晚在fb群組「將軍澳主場」上載1段1分59秒的影片，見到他從高處拍攝對面大廈地下大堂。片初穿着灰色外套的中年男子手持除塵拖把，與1名穿黑色上衣的青年在大堂門外爭執，男子大叫，「我一啲都唔驚呀，喂，扯咩呀，放手呀嗱……你行開啦」，青年伸手推開男子指「你唔好哄埋嚟呀」，男子反擊伸手推開青年，身旁的女保安稍稍拉開男子，男子說「佢㧬我先㗎，嗱見到」，青年隨即被保安護着進入大堂，男子大喝一聲「走呀」，並進入大堂繼續爭論。

男子隨後與1名身穿深藍色外套的幼童走到蓋有簷篷的行人路下，說了一陣話後，男子再走入大堂內向青年指，「你知驚咩？你咁叻，佢帶住我個仔去地鐵站呀頭先，我個𡃁仔咁細呀，俾佢揼晒啲衫揼晒啲波呀，佢驚？」，青年仍被保安保護着，男子隨後離開並落下狠話，「我喺球場等你啊，你叫佢落嚟啊！」，之後與幼童走向球場方向，。

該名街坊其後補充事件緣由指，「個𡃁仔應該係打波嘅時候唔小心車咗個波落埋去個小朋友度，小朋友個老竇就發癲」，又說「總之郁手郁腳就點都唔啱啦，大庭廣眾就算發生咩事都好，好聲好氣講咪算，冇必要搞到咁」、「就算插手都應該好言相勸，陰公仲要推跌咗個靚仔」，不過確實發生什麼事就要由當事人或全程目擊者現身說法。

不少網民留言指責港爸拿着除塵拖把以暴力解決事件會教壞兒子，「其實做父母應該身教孩童，大大聲鬧人已經係EQ低嘅表現，仲要教唆個仔做呢樣做嗰樣，呢種老竇教出嚟嘅細路可見一斑」、「呢啲老竇不X之所謂，其身不正，教壞小朋友」、「小朋友嘅事，大人唔好插手啦，咁啱撞正對家躁底咪搞大件事」、「攞晒架撐，可唔可以告傷人？」。有人指出，「個老竇出嚟交代下好噃，我唔敢畀個仔落去球場打波，萬一你點錯相斬人咪大鑊」、「管理處見到呢個post唔該報警備案」。