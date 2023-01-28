近萬元觀賞魚龍吐珠離奇失蹤　爸急瘋驚見兒子端出晚餐當場崩潰

這簡直是欲哭無淚。一名男子飼養了要價上萬的龍吐珠（金龍魚），視若珍寶的小心呵護著，日前他發現珍貴的龍吐珠不見了，以為是跳出魚缸焦急的滿地尋找，突然他看到兒子從廚房端出一盤煎魚，一看竟是自己寶貴的龍吐珠，當場傻眼到不知道該生氣還是原諒兒子。



綜合外媒報導，印尼北蘇門答臘(North Sumatra)一名男子南巴罕(Nizam Nabahan)相當喜歡飼養珍貴的魚類當寵物，他養了一隻要價不菲的龍吐珠，身價高達1500萬印尼盾（約7840港元），因此他也相當寶貝這隻得來不易的珍貴觀賞魚。

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南巴罕18日在家裡修理天花板，撇頭一看魚缸竟然空空的，嚇得他趕緊呼喚老婆一起在家尋找龍吐珠。起初南巴罕以為龍吐珠是自己跳缸消失的，直到他看到讀小學的2名兒子從廚房走出來，手上還端著一盤魚料理，這才恍然大悟發現自己的寶貴龍吐珠就這樣被兒子煮成佳餚，讓他當下不知道該如何是好。

南巴罕表示，看到兒子們端出煎魚的當下，他就馬上認出那條被煮了的魚就是自己的寶貝龍吐珠，「我真的很想發火，可是孩子們昨天吃了煎魚說很好吃，還想要再吃一次，很有可能是孩子們因為想吃魚所以就去魚缸裡把龍吐珠抓來吃了」。為了不要讓孩子們因為擅自把爸爸的魚拿去煮感到內疚，南巴罕並沒有跟妻兒坦白龍吐珠的高昂身價，反倒是告訴他們這條魚只要500萬印尼盾(約2610港元)。

南巴罕說，其實在魚缸裡面還有兩條金龍魚活得好好的，偏偏他最寶貴的那隻龍吐珠最嬌小，兒子們可能覺得拿小的比較好，剩下大的就不要拿走，「可偏偏最小的那隻龍吐珠是最珍貴的」，這也令他感到相當無奈。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】