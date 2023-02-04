嘔！鐵頭男打波撞斷友人2隻牙　頭皮傷口傳腐臭　醫生：從未見過

打籃球時有身體碰撞是常事，但碰撞後對手的「身體某部份」竟留在自己身上就十分罕見了！東莞1名男子初二約友人打波，搶籃板時與友人相撞，沒想到「鐵頭」竟撞斷對方2隻「銀牙」，而男子頭皮亦受傷，遂找醫生處理消毒。事後，男子頭頂傷口持續出血，消毒了數日仍未有改善，反而開始滲液及瀕傳腐臭味。男子於6天後再次就醫，才發現原來對手的門牙多日來就嵌在自己頭頂傷口中！就連醫生也表示從未見過這種情況，「真真活久見」。



東莞1名男子與友人打波時相撞，頭部撞斷對方2隻門牙，而他自己亦弄傷頭皮。傷口經消毒仍未見改善，反而開始滲液及瀕傳惡臭，再次就醫才發現原來友人的門牙嵌在了自己的傷口中。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，該名男子住在東莞，早前回鄉過年，並於1月23日約了朋友一起打籃球。就在他跳起搶籃板時，對手竟也從幾步之遙躍起向他撲過去，直直撞上他的頭部。

據男子在網上的自述，「當時就是一般痛」，他以為是對手的下巴撞到自己，用手摸一摸頭頂發現有血，猜想是沾上了對方的牙血。男子又見對手嘴巴出血，「他淡定地漱了漱口，說掉了兩顆牙齒」，而在場7、8個人馬上「滿地找牙」，中止了球賽。

醫生幫男子從傷口處取出斷齒，再進行消毒縫合，狀甚恐怖。（網上圖片）

男子發現頭皮上愈來愈多血，才意識到受傷，便到村裏的衛生站看醫生。醫生看了看傷口就表示用碘酒消毒即可，隨即將其打發走，而男子亦覺得沒有很痛，以為就是普通皮外傷，便每天以碘酒消毒。然而，6天後男子回到東莞卻覺得不對勁，因為頭皮不時滲液，還散發着腐臭味，於是慌忙到市裏的醫院檢查。

最終醫生幫男子縫了4針，又表示「幾十年第1次見這情況」。（網上圖片）

醫護替他剷去頭髮洗掉血痂，發現約3厘米長的傷口上嵌着2粒「白色異物」，起初還以為是蛆蟲，但醫生取出異物後就表示材質偏硬，並非蛆蟲。這時男子頓時醒悟，原來對手撞斷的門牙一直卡在自己的頭頂傷口中。最終醫生幫男子縫了4針，又表示「幾十年第1次見這情況」。男子事後推測剛受傷時傷口血肉模糊，而衛生站的醫生沒有細看，才導致斷齒卡在傷口中多日，「這牙齒跟着我爬了兩座山，去了幾個縣市浪，還熬了夜打麻將」。

（綜合）