90後媽媽懷孕後全排牙蛀爛發黑　無悔用「微笑」換女兒感動網民

媽媽很偉大，尤其懷胎十月的苦況更是不足為外人道。美國1名30歲女子因懷孕而令整排牙齒蛀掉及發黑，一張口情況非常嚇人，她拍下影片紀錄牙齒惡化的情況，以此鼓勵其他有牙齒問題的媽媽。



綜合外媒報道，這名30歲母親瑪麗莎（Marissa Greene）早前在TikTok上發布影片，表示自己過去4年不斷努力才成功懷孕，並在2年前誕下女兒。懷孕期間，她的牙齒慢慢整排發黑，由於遇上新冠疫情，她未有立即求診，直至女兒出世後才去看醫生，但已到無法挽回的地步，而她表示自己不後悔，以微笑換取女兒的誕生。

瑪麗莎指，自己懷孕期間孕吐情況很嚴重，使她的牙齒狀況惡化，而在生下女兒後牙齦健康才開始走下坡，她也承認因有乳糖不耐症，在懷孕期間沒有攝入足夠的鈣質。瑪麗莎在影片最後戴着假牙自信地笑，表示希望透過記錄自己的牙齒變化，鼓勵其他有同樣問題的媽媽積極面對。

影片引起很多網民讚賞，也替瑪麗莎重拾笑容而高興，「我真為妳高興，我很高興妳能重拾笑容」、「我很高興你有了妳的女兒，女性為孩子們做出的犧牲是驚人的」、「恭喜！！！我剛花了4K（4000美元，約為31,000港元）恢復我的笑容！！！」、「懷孕也完全摧毀了我的牙齒！我預約了下周看醫生，等它們看起來好點時我會很開心」。

當地醫院網頁指，由於牙齦及其它牙周組織受懷孕時期賀爾蒙的變化影響，約有3成懷孕婦女會患上妊娠期牙齦炎，最常見的症狀是牙齦紅腫及較易出血，若已有牙周病則應多加注意口腔清潔，才是最有效的預防方法。