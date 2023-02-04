女生這歲數單身1年　玩交友App無對象憂嫁唔出　網民：好後生啫！

女生幾歲開始會擔心「嫁唔出」？有女生日前發文大呻自己已33歲，單身1年，在交友APP卻找不到合適對象，而身邊朋友許多已婚或準備結婚，家人日日追問加上新年三姑六婆的攻勢，令她壓力很大，雖不想勉強求愛，但又憂心被標籤是「剩女」。不少網民說出心中年的齡界線，紛紛認為33歲的樓主仍「好後生」，有人更以自身經歷勸她別太上心，別為嫁而嫁，「建議你去睇下夫妻版先」，更有單身主義者稱「個個都覺得我慘」，但她卻很享受。



有女生發文指自己33歲，用交友APP仍找不到合適對象，擔憂「嫁唔出」。（《剩者為王》劇照）

樓主在親子王國討論區發文，問「［不喜勿入］幾多歲接受自己嫁唔出？」，她稱今年已33歲，單身1年來試過用交友APP，但始終未能結交合適對象，「朋友要結都結晒或準備結，屋企人日日問」，內心天人交戰，不停說服自己單身好過嫁得差，「遇唔到唔好勉強」，過好自己生活就可以。無奈的是社會總有很多人標籤她為「剩女」，農曆新年最煩，逗利市就會被人問「幾時到你」，大嘆人生好大壓力。

帖文令網民驚嚇，認為33歲還很年輕，「寧缺莫濫呀」，提醒交友APP多騙子，單身1年也很短，旁人說話大多不需留意，將自己由內到外都保養好，隨時等緣份到來。女生們認為界線應定在40、50歲，許多人是年近40才認識另一半，有網民剛好34歲認識丈夫，原本「姑婆屋都買埋」，結果和丈夫由相識到結識生小孩只花了不到2年。

不少網民認為33歲仍很年輕，分享個人經歷是年近40才認識到另一半。（《剩者為王》劇照）

有網民表示，她36歲時和前男友吵架，被揶揄「你唔好以為你仲有Market」，心碎得提分手，結果只是2個月就認識到現時丈夫，「36歲一齊，38歲結婚，40歲生仔」，前男友還詢問他近況，「我畀咗張BB相佢，表示連仔都生埋啦，到現在佢都係獨身一個人」。

網民提醒不應為結而結，許多人的婚姻並不愉快。（《剩者為王》劇照）

網民提醒有些人為結而結，但女性有心根本不會嫁不出，「視乎你肯唔肯」，現時很多女性是選擇不婚，有學歷有穩定工作，活得自在，「冇男人冇問題，雖然有啲女人係愛情至上」、「建議你去睇下夫妻版先」、「單身唔喺壞事，我超級超級後悔結婚」。

網民分享20多歲已覺自己「嫁唔出」，事實上很享受獨處時間，早早獨居，試過拍拖，但要和別人一起生活幾天已覺辛苦，旁人眼中「個個都覺得我好慘，咁我唔解釋了」。

（親子王國）