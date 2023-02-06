阿媽係同性戀！突然出櫃稱喜歡女生　子女恐父母離婚仍支持：愛你

礙於社會風氣或家庭壓力，同性戀者選擇「出櫃」並無易事。台灣有女生日前發文，表示母親在某晚吃完晚飯後突然出櫃稱「我喜歡女生」，更表示對父親沒有心動過，令全家人大為震驚。了解到父母不會離婚，且母親只是想向家人坦白，樓主表示「媽媽不管是怎樣，把想法講出來很棒，我還是一直愛着你」。不過，不少網民都替樓主父親感到不值，「浪費生命在對自己沒心動過的人真的很X」、「爸爸當下知道自己做了這麼多年的工具人，心情很苦吧」。



台灣有網民表示母親看電視時突然出櫃，表示自己喜歡女生，而且對丈夫沒有心動過，令一家人大為震驚。（《我的上流世界》劇照）

該名台灣網民在Dcard以「媽媽出櫃」為題發文，稱其一家人日前度過了一個不平凡的夜晚。當時樓主一家在晚飯後聚在客廳看電視劇，劇情提及2個男生表白後，不顧家人反對，堅持在一起，這時她的母親突然說「如果我喜歡女生，你們會怎麼想」。樓主與弟弟以為母親在開玩笑，於是也說了句玩笑話帶過，沒想到母親卻嚴肅表示自己是認真的。而一直保持沉默的父親也開口詢問「真的嗎？」，而母親就點頭示意。

樓主和弟弟忍不住追問母親既然是同性戀，當年為何會與父親結婚，又反問「你們不會離婚吧？」。父親仍然靜靜不說話，而母親就解釋指當年因為丈夫對她很好，會很在乎她的感受，「我也喜歡他，只是對他沒有心動的感覺」，並強調不會離婚，「都那麼大年紀了，只是覺得應該要把這件事說出來」。

樓主指父親全程默不作聲，嘆了口氣就進了房間，而她和弟弟就繼續追問母親有沒有喜歡的對象，而母親就表示在大學時曾經有過對象，但被家人反對，之後就與樓主父親結婚。這時樓主父親從房間走出，將1張紙條遞給母親，樓主表示「上面不知道寫什麼，媽媽就哭了，應該是感動的哭，然後跑進房間大哭」，父親亦緊隨其後進了房間。

樓主母親表示在大學時有過喜歡的女生，但是因為家人反對，最終被迫分開，之後就遇上了現任丈夫。（《我的上流世界》劇照）

樓主和弟弟都認為母親說出來是好事，樓主表示不管發生甚麼事，她也會一直愛着母親，「很開心你把想法講出來，雖然現在現實沒辦法改變，但是我們會永遠陪着你」。

帖文引來網民熱議，雖然有人認為「家人之間彼此坦承是好事」，但更多的人都不認同樓主的想法，更批評樓主母親自私，「棒在哪？自私到爆！」、「就同夫啊！如果婚前講才很棒吧」、「想減輕自己的愧疚感，結果把痛苦轉嫁給別人，你媽真的是滿自私的人」、「我不知道說這個很棒到底是甚麼心態，不想一下爸爸的感覺是甚麼，別人的青春就是不是青春？」。另外有網民就十分好奇樓主父親寫的紙條內容，紛紛揣測起來，「紙條:『其實我也喜歡男生』」、「紙條『我一直都知道』」。