23歲女同41歲大叔奉子成婚　母揭男方背景極憂心　網民：劫數難逃

為人父母當然希望子女有好姻緣，但未必個個能如願，台灣近日有1名母親在社交平台發文，指近日才得知23歲女兒跟比她大18歲的大叔同居，而且「先有後婚」，女兒已懷孕12周，2人早前亦已經偷偷登記結婚。樓主其後發現「女婿」是孤兒，曾經離婚，小孩由前妻撫養，種種消息把她嚇得不知所措，不禁問：「怎麼辦呢？」網民紛紛認為樓主對女兒「送祝福」就夠，有人則預言如果對方是渣男，其女兒「很快就回復單身」。



台灣1名母親在網上發文，稱最近才得知23歲女兒與年紀比她大18歲的男子交往，甚至「先有後婚」，讓她非常震驚。（《我的大叔》劇照）

該名母親在facebook「匿名公社」發文，指其女兒搬到外面居住，但直至最近，她才得知女兒的男友年約41歲，較她年長18歲，而女兒一直將戀情保密，家人毫不知情。樓主續指，女兒現已懷孕12周，早前與男方登記結婚，目前在男友租住的單位同居。樓主更在意男方的背景，原來他是孤兒，曾經離婚，小孩交由前妻撫養。

樓主對女兒的狀況大感驚訝，憂心地向網民求教「怎麼辦呢？」。許多網民看後卻認為該名女生已成年，該為自己的人生負責，所以樓主應「放手」，只要讓女兒知道娘家永遠在其背後支持她便足夠，「祝福呀！多疼孫女就好，其他就是他倆的事情了」、「與其生氣罵她，把她愈推愈遠，倒不如趁這時間補救一下感情」、「還能怎樣，還是妳的女兒，陪伴她」。

樓主得悉男方為孤兒並沒有家人，也曾經離婚，前妻正撫養2人的小孩。（《我的大叔》劇照）

部分網民則認為「幸福與否皆為成長過程」，既然女兒已作出決定，樓主亦毋需過問太多，「那是劫數，在劫難逃⋯⋯」、「每個人都需要經歷一些事情，才會知道自己的選擇對不對」、「路是自己選的，作為父母擔心、心疼一定會，但總歸一句：自己的人生自己負責！」、「自己的人生自己負責，只有碰壁了才會後悔」。