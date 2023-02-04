睇《男兒當入樽》遲入場！惡女慢慢行阻鏡頭反罵觀眾戇X　坐低仲…

《男兒當入樽》（Slam Dunk）是許多人的兒時回憶，近日劇場版搬上大銀幕吸引大批粉絲。有女生日前發文大呻，指早前到屯門巴黎倫敦紐約米蘭戲院看《入樽》，有名坐她旁邊的女子遲了15分鐘入場，還慢慢看手機「勁慢咁攝入去」，當時剛好是比賽劇情「佢一個人遮咗3行人睇戲」，她忍不住叫對方行快點反而被罵「戇X」，坐下後疑報復「突登整啲飲嘢聲食嘢聲嚟騷擾人」。帖文引起許多人共鳴，直指戲院現時有很多劣質觀眾，除了「問題大師」，連「剪腳甲都有」。



《男兒當入樽》電影版終於上映，吸引大批粉絲入場支持。（電影海報）

電影看得肉緊之際被人阻擋視線難免會生氣！有女生在facebook群組「真‧屯門友」發文，稱早前晚上6點在巴倫紐看《男兒當入樽》，開場15分鐘後有個女人「先啱啱入場坐我隔籬位」，雖然遲到無問題，「但點解要一路睇住個mon一路勁慢咁攝入去」，該女子坐在中間位置，當時已經是打比賽的情節，畫面正起手射波，「佢一個人遮咗3行人睇戲」。

樓主忍不住開聲叫該女子行快少少，結果被反罵，「佢仲話我戇X」，她氣得批評對方「睇戲都遲到一啲都唔尊重」，之後怕繼續爭吵會阻礙其他人看電影，她沒再發聲，未料該女子之後仍要「突登整啲飲嘢聲食嘢聲嚟騷擾人」。她坦言自己只是呻一呻，「而家啲戲飛太平，啲人又去當涼冷氣」。

《男兒當入樽》是經典運動漫畫，是許多港人兒時回憶。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

許多網民深有同感，明明開場前已提醒要關掉響鬧裝置，但仍有很多人撳電話、大聲說話，還要全程問問題，有人早前去看早場，「最後嗰球後面有個女人睇戲睇到睇波咁，之後走廊隔籬個男人又自行配音，成個院都好似喺觀眾席咁」，最討厭的是「問題大師」，睇到戲肉全程問發生何事，例如「點解海底都呼吸到？」、「點解咁多炸彈」。

女觀眾指有女子遲了15分鐘入場還慢慢行，阻擋了3排人的視線。（資料圖片）

網民分享離譜經歷，包括「雪雪聲食沙嗲牛麵，最離譜嗰次剪腳甲都有」、「有個阿婆開埋視像同個孫傾計」、「有一棚人（5個以上）開咗場都半小時先到，仲要慢條斯理咁入去…遲都算仲要叫埋大量嘢食，由2個職員分兩次咁攞畀佢哋食」，大嘆「而家啲人質素唔同晒，以前啲人遲到，個個都要耷低頭，有咁快行咁快又會講唔好意思」。

樓主笑言其他人經歷更慘，認為無追開其實何必要夾硬睇，「我都懷疑我遇到個女人都係唔想睇夾硬睇」，「懷疑而家啲人喺屋企睇慣Netflix，以為戲院都係咁」。

（facebook群組「真‧屯門友」）