鯊魚呀！藝術家雪地雕塑勁逼真　上色物料極環保　網民：超壯觀

美國多個地區在今年冬天經歷嚴寒天氣，但天氣再冷也阻不了人們的創意！近日當地有藝術家見到遍地厚厚的積雪，因而忽發奇想在家門前以雪作為創作材料，創成栩栩如生的鯊魚雪雕，而上色物料更是十分環保，結果吸引民眾關注和欣賞，圖片在網上瘋傳，網民激讚超壯觀！



美國有藝術家在家門前以雪作為創作材料，創成栩栩如生的鯊魚雪雕。（fb「Jennifer Ramirez Art」圖片）

外媒報道，居於美國密西根州（Michigan）的藝術家兼老師拉米雷斯 （Jennifer Ramirez） 花了3天時間，在家門前院成功創作出雪製的鯊魚雕塑，超逼真的造型贏得網民欣賞和讚歎。拉米雷斯把照片上載到其facebook帳戶， 見鯊魚並非雪白，而是魚身加了藍色，而嘴部尖牙下更添上殷紅顏色，增加逼真度。原來拉米雷斯並非使用化學材料上色，而是為作品添加了稀釋的食物色素，用料相對環保。

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拉米雷斯以的居住的社區傳播快樂而聞名，她指世上沒有足夠的快樂，很感激每個人都享受欣賞其作品，「如果可以通過我的藝術分享快樂，我會繼續這樣做」，更歡迎其他人來跟打卡拍照。她續稱「我喜歡創作，我想讓學生變得跟我一樣熱愛創作」。如果天氣條件許可，她希望別人都能在自己庭院嘗試製造雪雕。

事實上，這不是拉米雷斯首次因為創作藝術作品引起關注，2020年她在圍欄藝術品亦吸引媒體的採訪。然而對拉米雷斯來說，藝術已經不僅僅是她的職業，更會為別人帶來影響，有網民在其社交平留言表明「如果我們這邊下雪，我保證會這樣做」，亦有其他粉絲則大讚鯊魚壯觀。