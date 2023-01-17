雪地驚見「神秘毛毛球體」 攝影師揭真正身份 竟係國寶級生物
撰文：聯合新聞網
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冬天到來，不少國家天寒地凍，一名女子在雪地裡發現一個毛茸茸的棕色球體，一時間無法辨別其身份，於是把照片分享到社群給網友猜猜。
The Dodo報導，攝影師博爾什（Taylor Borth）在加拿大一處公園閒晃，目擊一隻野生動物在雪地中玩耍，於是給牠拍了一系列非常生動的照片。
點圖看看該神秘毛球的真實身份及更多博爾什拍攝的有趣動物照：
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這個棕色生物縮成一個完美的球體，全身毛茸茸，看得出來毛髮被雪水沾濕，在第一時間無法辨別是什麼生物，博爾什將照片PO上網，想給網友猜猜這到底是何方神聖。
最後博爾什公布答案，這是加拿大國寶「河狸」，那個球體是河狸背對鏡頭圓滾滾的屁股。
她指出這隻河狸正在跟牠的同伴一起玩耍和啃樹皮，對人類在旁邊顯得一點都不在意，自己距離牠們只有幾公尺遠，她還PO出多張河狸正面的活生生照片，直呼實在太可愛了。
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河狸僅次於水豚，是世界第二大的囓齒動物，主要分布在美洲北部，能夠使用樹枝、灌木、石頭、泥土等材料建造水壩和用於居住的小木屋。
在北美文化中河狸是勤奮的象徵。也是加拿大的國寶動物。
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