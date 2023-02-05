唔派好過？直屬上司派利市得$5　被指似帛金　員工開封一睇更嬲

派利市雖說是祝福，不應計較價值，但近日就有打工仔發文指上司新年派利市，內裏只有$5，更要派得伶仃，內有更多個硬幣，因而不滿稱「係咩玩法」。帖文惹來網民留言，紛紛表示唔吉利，指出像帛金，更直言不如唔好派。



有打工仔發文指上司新年派利市，只有$5，更要派得伶仃，因而不滿斥「係咩玩法」。（資料圖片）

該名打工仔在facebook奴工處發帖，指收到直屬上司的利市，但內裏只得$5，他補充「仲要係2個$2加1個$1，係咩玩法」，他不滿對方孤寒庹縮的行徑，便發文到網上公審。

網民都認為這樣派利市唔吉利，更笑指似是帛金，「吉儀嚟架喎」、「真係大吉利市，唔派好過」、「回返$1同粒糖畀人啦」、「佢唔係用紅字寫新年快樂入利市送算係咁」、「佢憎你憎到想你死，而且想你知道」；亦有人苦言「我好彩過佢，個經理無派」。

網民認為這樣派利市唔吉利，更笑指似是帛金，「吉儀嚟架喎」，亦有人苦言「我好彩過佢，個經理無派」。（《漢摩拉比小姐》劇照）

不過，有人認為派利市最重要是心意，金額不重要，「其實有得收上司利市，總好過收唔到，而且利市都係意頭，最緊要唔係俾個空（吉）利市你」、「最賤係可以1張$1人仔紙幣（人民幣）」；有留言更以自身經驗安慰樓主，「我有個姑婆派$2利市好多年，有年話無散紙先拎個$10銀出嚟畀我哋1家4口分，你起碼都有$5，我收姑婆封利市最多得$2.5」。