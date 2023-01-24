打工仔呻未婚高層拒派利市　單身總監要基層員工入房派：又真係收

新年派利市都是職場學問！有打工仔發文問及未婚主管或高層應否派利市，直言手下多人的主管不派利市說不過去，更大爆前公司有單身總監有逾20名直屬下屬，仍堅持不派利市，反而基層員工要入他的房派利市，「個總監又真係收」。帖文引起熱烈討論，有網民批評未婚高層「點會收番轉頭」，也有主管級網民稱自己未婚也會派開工利市給下屬，已婚下屬又會派利市給他，「好熱鬧好開心」。



網民質疑未婚的高職不派利市說不過去，更竟然好意思收已婚基層員工的利市。（《愛回家之開心速遞》劇照）

打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，提問新年「大家點睇主管級／經理級未結婚但又唔畀利市」，他指主管也有分大細，若只得1、2個下屬不派也沒關係，「但去到總監／高級經理嗰啲，部門閒閒咃10幾20個跟佢搵食」，新年流流都不願發利市取個好意頭實在說不過去。當然不派也沒關係，可以買些朱古力，「做個樣請下屬都要啩」。

打工仔透露，前公司有個單身總監「下面20幾條靚，佢真係可以年年都唔派利市」。反而他在公司的飯腳只是文員級基層職員，「因為結咗婚所以要派利市，佢走咗總監房派利市畀佢，頂佢個X個總監又真係收」，諷刺小文員要派利市給總監，總監反而拒派利市，「真係有趣」。

網民質疑未婚的高職不派利市說不過去，更竟然好意思收已婚基層員工的利市。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引起熱議，部分人批評未婚高層「點會收番轉頭」、「年紀大過自己或地位高過自己其實都唔使派」、「我唔想以下犯上」。有已婚網民認為除非上司已結識多年，「由佢做𡃁仔或同級升上去，如果唔係都唔會派」。另有打工仔分享，舊公司有名高層女總監，是在公司做了20多年的老臣子，由接待員開始晉升，「佢手下嗰幾十人全部佢自己請返嚟，佢話呢度係鬼佬公司唔興派利市，但係老點啲新嚟同事，派利市畀佢啲𡃁」。

有當主管的網民指，派利市也有諸多注意事項，除銀碼不能大於高層及老闆，「結咗婚嘅同事都有派返畀我，因為我單身」，他也會派利市祝大家開工大吉，「我有30幾個同事，廿蚊一封，都係六嚿水，已經比你下午茶、廢水、午餐、Pizza嚟得優惠」，但最重要還是派得心甘情願，「利市唔係must嘅」。雖有人覺得金額不可比上司多，但有網民指「好多時落手嘅係下屬多，直接幫我手嘅下屬永遠都係一張金牛」。

不過有網民提醒利市只是心意，「無話一定老馮要派或者要收」，「我未婚，會派開工利市比下屬，已婚下屬又會畀利市我，我亦會準備定啲靚靚糖果畀佢哋，大家咁派嚟派去都好熱鬧好開心」。

（facebook專頁「奴工處」）