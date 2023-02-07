中學女老師自爆「愛上男學生」　常故意繞經班房偷望：會心跳加速

師生戀到底是否合適？



近期有位女高中老師暗戀男同學，導致情感難以控制，因此發文詢問網友「到底怎麼辦？」。

許多人紛紛勸她打消念頭，務必堅守職業道德，以免遭送有關機構，斷送職業前程。

返親教員室都故意兜去佢班房：心情真的好亂！（點圖睇原文全文同網民意見）：

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有台灣女網友在Dcard上發文表示，目前擔任高中老師，近期注意到有位男同學帶給她「不一樣的感覺」，發現他上課認真又很乖、成績也不錯，課後常來問問題。

女老師表示情感難以控制，若該名男同學靠自己很近時會心跳加速、回答男同學問題也會很開心，就連開完會、上完其他班的課、只要回辦公室時都會故意經過他的班，直呼「到底怎麼辦，現在心情真的好亂」。

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網友紛紛勸女老師打消念頭，要堅守職業道德，「被抓到是會被檢討判定不適任，請勿拿自己的前程開玩笑」、「師生戀之所以不適合就是因為老師是權威的象徵，所以可能會出現學生事後反悔去指控老師操控」、「學生可以是很好的朋友就好，交往傳出去妳名聲直接臭掉」、「想一下自己被送性平會的結果，不就有答案了嗎」、「這注定了是一段不被祝福的感情」。

許多人建議原PO，「多多去聯誼或交新朋友吧」、「如果妳還想要當老師的話請等到畢業，也就是校規對他無效的時候」、「請在職的時候還是盡量對學生一視同仁」、「為了自己妳真的要快點醒來，認真去認識異性交一個名正言順的男朋友比較實在」、「妳是高中老師應該知道對學生下手的後果吧，不用上來問大家該怎麼辦」。

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