單身女列6大擇偶條件呻：好男人是不是剩不多了？網民一睇翻白眼

對許多渴望婚姻的女性來說，無不希望找到一個疼愛自己一輩子的男人。但隨著「外貿協會」愈來愈多，真愛愈來愈難尋，也讓適婚的單身人口不斷增加。一名台灣女網友就發文感嘆，自己不要求對方有車有房，只希望能符合自己列出的6項條件，卻沒想到這麼難，意外掀起討論。



原PO在PTT女板列出自己找對象的6項條件，她原以為這些條件很基本，卻沒想到能「全部吻合」的男生出奇的少，讓她很是無奈：「這些條件也沒很挑吧！條件也沒有開有房有車，好男人是不是都剩不多了？」

👇👇👇單身女：這些條件也沒很挑吧…？點圖放大看她提出的6大擇偶條件及網民意見👇👇👇

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貼文一出，立刻引發網友留言，眾人皆表示她說自己「條件不高」，卻要求了對方的身高、體重、外貿和收入，「想要找有點年紀還不胖，而且175以上，光這兩點就有難度了」、「身材外貌要找年輕一輩的機會較大，但薪水難達標」、「光身高和年薪大概就刷掉9成了」、「身高體重薪水這聯集就快PR90了吧！」

但也有不少人認為，其實這樣的條件不算刁難，但「有這種條件的也不見得看得上妳」。鄉民們認為，原PO會上網抱怨，代表現實生活中難找對象，「自己的條件先列出來啊，要玩人肉市場就把商品擺上來，不然怎麼交易？」、「找到不難，但人家要不要挑你很難」、「這種條件的不少，只是不一定會挑你」、「條件是相對的，你本身條件好就不難，但條件差又要求一堆，誰會要妳」。

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