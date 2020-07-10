台已婚女老師與中三學生5度性交　海邊野戰3次　男方不甘分手爆料

台灣新聞
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台灣花蓮縣已婚郭姓女子在某國中擔任代理老師時，因一名國3男學生追求，與學生畸戀，5度發生性關係，後因兩人分手，男學生心情不佳，全案曝光。校方今天表示，郭女在該校任教2年，與學生交往時已經離職，並非老師身分；學校原本就很重視師生分際，此事發生後，也再三宣導，要求老師們要拿捏好與學生相處的分寸。

據了解，郭女年約30歲，屬於嬌小可愛性，個性活潑，因為只比學生大10多歲，也很有親和力，頗受學生歡迎，很容易就與學生打成一片。

她教學認真，也很積極參與校務，在該校擔任代理國文教師約2年，在與學生畸戀前，因任職時間到，已結束代理教師職務。

郭姓女子前年6月間與當年15歲的國三男學生交往，之後在同年8月至9月間，兩度在出租套房內發生性行為；在同年11月7日晚上，在七星潭海灘及涼亭野戰3次，但兩人後來分手。

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男學生分手後心情不佳，向學校輔導老師傾吐心事才曝光。由於老師拿出男學生信件，證實是男學生主動追求，加上沒有前科紀錄等，花蓮地方法院以妨害性自主罪，判郭女有期徒刑10月，緩刑3年。

花蓮縣教育處10日表示，經調查，郭女與學生交往時，已不具教師身分，目前也未在公立學校任職。郭女因此案被判刑，雖獲緩刑，仍會留下紀錄，因學校聘用代理教師前都會了解背景，郭女有刑案紀錄，也不可能再獲得聘用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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