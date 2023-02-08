6歲仔玩電話狂叫$7800外賣　老豆拒埋單咁教訓　自食其果結局爆笑

小朋友玩電話唔睇實，真係好易玩出禍！近日美國就有父親任由兒子玩電話，沒料兒子竟在外賣平台按下多張訂單，帳單合共高達1,000美元（約港幣7,847元），得知後大感崩潰。該名父親為給兒子教訓，堅持不肯「埋單」，要兒子拿出錢罌的零用錢付帳，藉以讓他學懂負責任。事件曝光後引來網民討論，兒子被問有否汲取教訓時，充滿童真地回應「有，他們拿走我的錢」，看來不像有悔改之心，非常爆笑。



美國有父親任由兒子玩電話，沒料兒子竟在外賣平台按下多張訂單，帳單合共高達1,000美元（約港幣7,847元）。（FOX截圖）

根據外媒報道，事件發生在美國密西根州（Michigan），6歲男孩梅森（Mason Stonehouse）有晚睡覺前使用父親基思（Keith Stonehouse）的電話，在外賣平台Grubhub按下多張訂單，包括不同菜式，前菜是蝦，主菜是雞肉三明治，最後甜點是雪糕，剛巧都是基思最愛食物。當時基思正在看電視，以為兒子只是在玩遊戲，沒想到訂單在他不知不覺下準備送達。

基思表示，外送員突然出現時，他看着窗外，起初還不知發生什麼事，由於太太開設麵包店，他一度以為只是顧客歸還早前婚禮借用過的物品。隨住食物不斷送到，基思一次又一次接收，「外送車輛在家門來來往往」，他終於忍不住問其中一位外送員訂單詳情。看着手機反覆出現食物已準備好和正在送達的信息，而銀行賬戶的錢則被花光，基思感到非常不解，直至梅森從房間衝出來問「爸爸，意大利辣香腸披薩來了嗎？」，他才知道是兒子「惡行」。

所有食物由晚上直至翌日早上才完成外送，基思的手機之後傳來短訊，顯示銀行交易出現異常，「幸運地」令他毋須負責1筆價值439美元（約港幣3,445元）的交易，但所有已完成付款及送貨的外賣訂單則令他無故花費了約1,000美元（約港幣7,847元）。更惹人無奈的是，基思後來才發現，梅森竟在每個訂單都給了25%的小費。

所有食物由晚上直至翌日早上才完成外送，基思的手機之後傳來短訊，顯示銀行交易出現異常，「幸運地」令他毋須負責1筆價值439美元（約港幣3,445元）的交易。（FOX截圖）

基思揭發梅森闖禍後，決定讓他從中學到教訓，因此表明不肯「埋單」，堅持要兒子負責任。梅森只好拿出自己錢罌，以零用錢「償還」外賣費用，他事後表示，錢罌本有115美元（約港幣900元），付清外賣帳單後便只剩1美元（約港幣8毫）。

基思受訪時形容，「這是每個人都難以消化的教訓，亦是我的教訓」，他希望其他家長引以為鑒，好好教導子女。記者其後問梅森有否從事件得到教訓，他似乎「不知悔改」，僅充滿童真說「有1個，他們拿走了我的錢」。事件中的外賣平台Grubhub事後未有退款，卻為基思及家人提供價值1,000美元的禮品卡作為補償。

其實小朋友自己叫外賣闖禍的事件並非首次發生，台灣曾有2歲女童因為想要吃薯條，便隨手拿起母親的電話點餐，外送費用連税共值192台幣（約港幣50元）。直至外送員突然送餐上門，母親才發現是女兒私自下單，女兒看到薯條更興奮問「食物來了嗎？」，母親無奈下只好將應用程式收藏，避免再發生同類事件。