驚喜變驚嚇！外賣麻辣火鍋送「大毛肚」　真相令人崩潰惹網民鬧爆

食物衛生十分重要！內地一名男子與同事在公司加班，叫了外賣麻辣火鍋開餐，其間發現有塊超大毛肚在鍋中，滿心歡喜以為店家所送，於是剪開與同事分甘同味，怎知剪了一下，才驚覺原來是一塊髒毛巾，眾人即時反胃，並向店家投訴，雖然對方承認責任兼會作出賠償，仍惹來一眾網民鬧爆。



綜合內媒報道，四川寧姓男子與6名同事在公司加班，於是點了一間餐廳的外送麻辣火鍋做晚餐，2個麻辣火鍋合計426元人民幣（折約為500港元），他們打開火鍋時已發現湯頭顏色不一，但並未有為意。

正當他們吃得津津有味，突見一塊「大毛肚」在湯內載浮載沉，寧男以為是店家大贈送，滿心歡喜地用剪刀剪開來與同事分甘同味，可是剪刀一揮，寧男才驚覺「大毛肚」原來是一塊髒抹布，眾人即時大感反胃到想吐。

涉事店家願意賠債，但仍被網民鬧爆。（網上圖片）

寧男即時致電店家投訴，對方承諾登門致歉並開除涉事職員，且會賠償3倍價錢給他。寧男表示：「他們也承認是抹布，說是工作人員平時拿來墊手用的，不小心掉進去。」

事件在網絡曝光後，惹來不少網友議論紛紛，「驚喜變驚嚇」、「還真有點像毛肚，以為賺大了，這麼大一塊」、「太倒霉了，以後都不想吃了吧」、「求心理陰影面積」、「這是三倍賠償就能解決事情嗎？」、「太可怕了，這樣的衛生質量還可以營業？」。