有愛！港爸手抱女兒迪士尼睇煙花　網民讚唔自私：顧及到身後嘅人

於迪士尼樂園看煙花匯演最「犯眾憎」的行為，莫過於自私的家長將小孩放在肩膀上「騎膊馬」觀看，阻擋後方觀眾的視線。有網民近日於網上發文表揚1名爸爸，觀看迪士尼煙花匯演時手抱女兒至同樣高度，而這姿勢比讓女兒「騎膊馬」更累，但爸爸也堅持到尾，讓她十分佩服。



有網民近日於網上發文表揚1名爸爸，觀看迪士尼煙花匯演時手抱女兒至同樣高度，而這姿勢比讓女兒「騎膊馬」更累，但爸爸也堅持到尾。（fb群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

「迪士尼星夢光影之旅」煙花匯演長約20分鐘，家長長時間手抱年幼小孩觀看實屬不易。該名網民上周一（1月30日）於fb群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發文表示，當日「勁多人入場」，到晚上煙花匯演時，她留意到站在前方的1名爸爸在匯演開始前已手抱着女兒，直至完結，「中途睇得出佢對手已經好攰，但都堅持到最尾」。她大讚對方是名「好爸爸」，「完全感受到佢有幾惜個女」，又說「好佩服呢啲為咗仔女肯付出勞力嘅父母，係愛呀」。

網民紛紛留言讚揚該名爸爸，「真係要讚佢為咗個女可以睇到之餘又顧及到身後嘅人，咁樣抱其實比騎膊馬攰好多」、「有心有力」、「佩服佩服」、「爸爸手心上的公主」、「前世情人無誤」、「張相好靚，爸爸真係好有愛」、「別人的爸爸永遠不讓人失望」。有人也借機大讚自己老公，「我先生都試過，囝囝7歲，人群中唔夠高，唯有抱足全程，中途也堅持唔畀我抱，係愛」。

不少網民都指出手抱小孩是極度累，「我老公都係咁，睇完話雙手廢咗」、「我都試過抱住阿仔（50磅）睇20分鐘，第二日手同腳都跛咗，真心唔明點解唔可以坐喺到齊齊有得睇」、「我今晚都抱住6歲女睇足全程，呢20分鐘個心不停諗幾時到最後一幕」、「我同我老公輪流抱，我同我仔講要等你自己夠高睇煙花先會再去迪士尼了」、「我都試過開始抱到完場，嗰時夏天唔夠5分鐘已經大汗疊細汗」。