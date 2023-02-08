車cam｜無視過馬路行人　客貨車加速駛過險撞母子　網民狠批危駕

當有行人正走過斑馬線，司機必須停車讓行人！近日網上流傳1段行車記錄器（車cam）影片，片主駛至馬鞍山頌安停車場對開時，目擊對面行車線有客貨車司機慢駛至斑馬線前，但未有理會當時有名媽媽正拖着幼子過馬路，突然加速駛過，險撞到母子。

影片引來網民熱議，不少人斥責司機，「呢啲真係唔好放過，仲要喺正小朋友隔籬，正一X街」，又呼籲片主要向警方舉報，「呢啲已經唔係小事，危駕好X大鑊，片主你唔做佢唔得」。



近日網上流傳1段「車cam」影片，片主駛至馬鞍山頌安停車場對開時，目擊對面行車線有客貨車司機未有理會當時有媽媽正拖着幼子過馬路，突然加速駛過，險撞到母子。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」上載1段題為「車CAM直擊 - 呢條係斑馬線，行人優先！你好趕時間都唔好累人」的17秒影片，「車cam」顯示事發時間為周一（6日）早上近9時，當時片主駛至馬鞍山頌安停車場對開，並在斑馬線前停下，讓多名途人先行，其間有4名幼稚園學童正被家長拖着過馬路。

「車cam」拍攝到對面行車線的白色客貨車稍稍慢駛至斑馬線前，待3名幼稚園學童走過，然後司機竟然趁着馬路間出現空位，未待1名拖着幼子的媽媽過完馬路，突然加速駛過，幸好兩母子及時停下腳步，否則有機會被撞倒。當客貨車已駛走，媽媽反應過來，立即舉起手指責司機，1名男途人也不忿司機行為，加入指責。

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網民留言直斥客貨車司機，「嘩，真係好離譜，有人過緊斑馬線一定要畀人過晒至郁，否則犯法，一定要郁佢」、「如果小朋友自己過馬路，一定以為安全！辛苦片主上報！」、「不顧行人在過緊班馬線，還有小孩，應該釘牌再考試」、「已經有案例呢啲一定危險駕駛走唔甩」。

不少網民呼籲片主向警方舉報，以及要求警方主動執法，「片主一定要舉報這樣的司機，要為民除害！」、「麻煩用你五分鐘去『影住駕』」、「1823啦，10秒都唔等下，請送佢一程」、「交通部請主動執法，危駕+釘牌」。

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，在斑馬線上的每一名行人，當在斑馬線上時，較任何車輛享有優先權；如車輛或其任何部份駛至斑馬線或在斑馬線上之前，行人已在該斑馬線上，則該車輛的司機須讓該行人先行。

任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬及監禁6個月。