車cam｜無視過馬路行人 客貨車加速駛過險撞母子 網民狠批危駕
當有行人正走過斑馬線，司機必須停車讓行人！近日網上流傳1段行車記錄器（車cam）影片，片主駛至馬鞍山頌安停車場對開時，目擊對面行車線有客貨車司機慢駛至斑馬線前，但未有理會當時有名媽媽正拖着幼子過馬路，突然加速駛過，險撞到母子。
影片引來網民熱議，不少人斥責司機，「呢啲真係唔好放過，仲要喺正小朋友隔籬，正一X街」，又呼籲片主要向警方舉報，「呢啲已經唔係小事，危駕好X大鑊，片主你唔做佢唔得」。
YouTube頻道「車CAM特警」上載1段題為「車CAM直擊 - 呢條係斑馬線，行人優先！你好趕時間都唔好累人」的17秒影片，「車cam」顯示事發時間為周一（6日）早上近9時，當時片主駛至馬鞍山頌安停車場對開，並在斑馬線前停下，讓多名途人先行，其間有4名幼稚園學童正被家長拖着過馬路。
「車cam」拍攝到對面行車線的白色客貨車稍稍慢駛至斑馬線前，待3名幼稚園學童走過，然後司機竟然趁着馬路間出現空位，未待1名拖着幼子的媽媽過完馬路，突然加速駛過，幸好兩母子及時停下腳步，否則有機會被撞倒。當客貨車已駛走，媽媽反應過來，立即舉起手指責司機，1名男途人也不忿司機行為，加入指責。
網民留言直斥客貨車司機，「嘩，真係好離譜，有人過緊斑馬線一定要畀人過晒至郁，否則犯法，一定要郁佢」、「如果小朋友自己過馬路，一定以為安全！辛苦片主上報！」、「不顧行人在過緊班馬線，還有小孩，應該釘牌再考試」、「已經有案例呢啲一定危險駕駛走唔甩」。
不少網民呼籲片主向警方舉報，以及要求警方主動執法，「片主一定要舉報這樣的司機，要為民除害！」、「麻煩用你五分鐘去『影住駕』」、「1823啦，10秒都唔等下，請送佢一程」、「交通部請主動執法，危駕+釘牌」。
根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，在斑馬線上的每一名行人，當在斑馬線上時，較任何車輛享有優先權；如車輛或其任何部份駛至斑馬線或在斑馬線上之前，行人已在該斑馬線上，則該車輛的司機須讓該行人先行。
任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬及監禁6個月。