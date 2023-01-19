車cam直擊│私家車紅隧收費亭前「表演」甩尾　網民：小心甩入地府

危險駕駛隨時出事！網上流傳1段「車CAM片」，有私家車司機日前於紅隧九龍入口收費亭前上演「高速重剎後甩尾」，危險駕駛的行為惹來網民直斥，「玩飄移去第二度玩，出事好大煲㗎」，有人揶揄「小心甩入地府」、「呢啲咪X出國際、X出宇宙囉！哈哈」。



網上流傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，有私家車司機於紅隧九龍入口收費亭前上演「高速重剎後甩尾」。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

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YouTube頻道「車CAM特警」上傳了1段題為「車CAM直擊 - 純欣賞技術 紅隧收費亭前 表演甩尾」的影片，指出私家車「高速重剎後甩尾」。影片可見到車CAM顯示時間為周一（16日）晚上9時許，當時片主正駛近紅隧收費亭，突然右邊有輛深藍色私家車高速衝前，車身向左扭，車胎磨擦地面冒出白煙，隨後私家車「甩尾」轉了半圈，車頭斜向着片主、踩白線停了停，隨即又向右邊收費亭駛離。

影片引起網民熱議，批評「片中藍車司機咁快遲早出事」、「問題，無開車頭燈，無打死火燈」、「頭燈都未識開就返屋企啦」、「危險駕駛應該夠做」。有網民揶揄，「好重brake，除非唔係睇錯收費廣場隊驚入錯窿收唔切，就一定係請人免費睇表演」、「香港人生香港腳係好合理，但點解唔用愛膚堅」、「懷緬Ken Block？R.I.P.」（Ken Block為美國著名拉力賽賽車手，有「飄移大師」、「甩尾天王」等稱號）。