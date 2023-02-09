IG網店買$1000焦糖海鹽蛋糕中伏　材料離奇失蹤　店家竟然咁回應

近年蛋糕網店漸趨流行，不少人在Instagram上開設小店賣各式甜品蛋糕，但一旦選錯店舖隨時中伏？有網民在Facebook發文大呻，表示花了過千元購買「雙層軟心朱古力焦糖海鹽蛋糕」與友人慶生。詎料收貨後才發現被「搵笨」，不但發現軟心朱古力「失蹤」，蛋糕更是「無色無味，啲cream白過白紙」。事主其後向店家投訴，但對方敷衍回應令他感到深深不忿。



事主為跟友人慶祝生日，於是在IG小店訂購「雙層軟心朱古力焦糖海鹽蛋糕」，更加購羽毛、花朵等裝飾，最後埋單過千元。 （Facebook群組「香港蛋糕關注組」圖片）

該網民最近於Facebook群組「香港蛋糕關注組」發文，表示為跟友人慶祝生日，於是在IG小店訂購「雙層軟心朱古力焦糖海鹽蛋糕」，更加購羽毛、花朵等裝飾，最後埋單過千元。

事主當日滿心歡喜收貨，結果眾人發現蛋糕與相片不符，品嚐後即深知「中大伏」。事主指，蛋糕夾層無軟心朱古力之餘，焦糖海鹽更是消失得無影無蹤，坦言整個蛋糕「無色無味，啲cream白過白紙」，令朋友們非常失望。

事主發現蛋糕夾層無軟心朱古力之餘，焦糖海鹽更是消失得無影無蹤，坦言整個蛋糕「無色無味，啲cream白過白紙」。 （Facebook群組「香港蛋糕關注組」圖片）

事主無法接受蛋糕貨不對版，遂與店主對質，但對方只回覆一句「忘記加軟心朱古力sorry」欲了事，亦無任何賠償或跟進。事主隨即再追問焦糖海鹽「消失之謎」，店家竟指其忌廉已加上焦糖海鹽味，令事主不禁疑惑：「請問在下係咪未食過焦糖味，定你個味覺有啲咩問題，需唔需要我哋拎返個蛋糕畀你試吓？」

事主又直言：「我哋千幾蚊買個蛋糕，依家一句忘記咗就算數？」不過對方未有跟進，反堅稱忌廉已加入焦糖海鹽，令事主忍不住怒斥：「先唔講啲cream係純白色無焦糖海鹽味，你邊X度講咗加喺忌廉？」

帖文引來不少網民討論，表示蛋糕網店質素參差不齊，中伏機會甚高，「大把都係呃飯食」、「又一間IG昆人店」、「呢啲蛋糕拎嚟打卡多過食」、「IG店成日吊高價錢買，味道又唔值」。又有網民替事主感到不值，「今次當交學費」、「去街鋪、連鎖鋪買仲好」、「好多實體鋪仲抵過幫襯網店，至少有衛生保證」。