中伏？女生買「無草莓的草莓蛋糕」　竟然係印上去　網民：欺詐！

這算騙人嗎？青海有女生日前上傳影片，稱買了一個「沒有草莓的草莓蛋糕」，外賣回來才發現外圍的一圈草莓（士多啤梨）只是印在膠紙上面，但她並沒有退回去，只是分享笑一下。片段在網上瘋傳，有網民批評這是「滿滿的套路」，欺詐消費者以為蛋糕入面有士多啤梨，但也有人笑稱蛋糕上面其實有4片士多啤梨，不算完全沒有。



青海有女生外賣一個士多啤梨蛋糕，但發現表面的士多啤梨只是印上去。（微博影片截圖）

內媒報道，微博日前瘋傳影片，青海西寧有女生上傳影片，指最近剛過年不久想吃2023年第一個士多啤梨蛋糕，便點了外賣，「沒想到草莓都是拿塑料紙貼上去的，沒有真的草莓」。片段所見，蛋糕外圍有一圈士多啤梨，但其實只是士多啤梨貼紙，一拉開內層沒有真士多啤梨。她沒有退貨，只是分享給網友笑一下。

買到「沒有草莓的草莓蛋糕」片段引來熱議，有網民揶揄這是「穿着草莓衣服的蛋糕」、「滿滿的套路」、「這草莓有點過分」、「這真是草莓蛋糕沒有草莓味了，跟我上年買的很像」，也有人鬧爆該蛋糕店是「黑店」、「欺詐消費者」，但最後商家也可能一句「商品以實物為準」。

不過影片也引來批評，覺得有刷流量的意圖，認為如果有相片或實物照看，「這一看就是印上去的，草莓的葉子都長得一模一樣」，事實上，蛋糕頂還是有4片士多啤梨的，「這也能罵？」、「不算欺騙吧？」、「蛋糕上面那紅色小果是不是也是道具？」。

（綜合）