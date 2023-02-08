港男$200放售女皇頭2元硬幣　1原因稱罕有　網民：散紙包揾到幾個

舊鈔票及硬幣有價有市，是不少收藏家的心頭好。近日有網民就在社交平台放售1978年發行的「女皇頭」2元硬幣，開價200港元，比硬幣面值足足高100倍。樓主聲稱，該年發行的2元硬幣共有逾50萬個，相比起之前或之後數年均少逾10倍，因此屬於罕有。帖文引來網民討論，不少人質疑樓主只是開玩笑，又笑言「嘩我發達了，我有好多」。



近日有網民就在社交平台放售1978年發行的「女皇頭」2元硬幣，開價200港元，比硬幣面值足足高100倍。（fb「二手平賣免費傢俬電器物品支持環保平台」圖片）

該網民日前於facebook的二手物品拍賣群組發文，貼出1個1978年發行的2元硬幣相片，可見硬幣上清晰鑄有已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）頭像，亦有列明發行年份為1978年。

樓主開價200元，即以原本2元硬幣面值的100倍價錢出售，並貼出維基百科資料指1978年發行的2元硬幣「只有50.4萬個」，比起1975年的6000萬個及1979年的900萬個為少，強調該2元硬幣有其價值，「平均15個香港人才有1個，而且很多已失傳，所以罕有！」。

樓主貼出資料指，1978年發行的2元硬幣「只有50.4萬個」，比起1975年的6000萬個及1979年的900萬個為少，強調該2元硬幣有其價值。（fb「二手平賣免費傢俬電器物品支持環保平台」圖片）

帖文引來網民熱議，不少人認同「女皇頭」硬幣有收藏價值，但質疑樓主放售的2元根本不值200元，「有504000個都叫罕有？」、「個兩蚊銀花到咁都夠膽開$200，有料」、「賣夠20萬好唔好？」、「我啱啱睇散紙包搵到幾個，$10你收唔收？」、「我每日去街市都有找到幾個，久不久入返銀行，浪費晒」。