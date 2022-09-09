英女王逝世掀炒賣潮　1袋女王頭像硬幣售$88888　數字隱喻遭鬧爆

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳離世，享年96歲。她1952年登基，直至香港1997年回歸，當了香港人的「事頭婆」足足45個年頭，不少回歸前出現的舊物都含有女王像或王冠等歷史色彩，當英女王逝世消息傳出後即掀起炒賣潮，有人在二手拍賣平台出售印有英女王伊利沙伯二世頭像硬幣，開價達88,888港元，令網民嘩然，加上數字有喜慶的意味，更鬧爆「發死人財」。



有人在二手拍賣平台出售印有英女王伊利沙伯二世頭像硬幣，開價達88,888港元，令網民嘩然。（網上圖片）

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有網民發現二手拍賣平台「Carousell」有多名賣家出售印有英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）頭像的物品，價錢差異甚大，有人放售一套70、80年代的1毫、2毫、5毫、1元、2元、5元的硬幣，售價為68元，另有人以208元出售1個1960年發行的1元硬幣，亦有賣家標價80元放售1分（cent）英女王頭像紙幣。

不過最引人注目的是，有人上傳1大袋英女王頭像硬幣，竟標價「$88,888」，更稱價高者得，網民都不禁感嘆「香港人果然投機取利，借英女王駕崩發死人財」，有人認為不只是價錢太誇張，而是「88888」從中國文化看來都有喜慶的含義，直斥賣家黑心。

有網民則認為英女王硬幣不會「炒得起」，因「個個都儲女王頭硬幣㗎啦，過多30年先睇咩價值啦」，又指自己家中都有一大袋，「細個幾蚊幾蚊咁拎晒去買零食」。