停車場執屍片瘋傳！熱褲醉女遭2男就地輪姦　完事後1舉動更惹公憤

【性侵／撿屍】女士們出外喝酒真的要小心！網上近日瘋傳1段超露骨撿屍影片，指內地湖南省邵陽市有2名男子把1名喝醉酒的女生帶到地下停車場後，直接在暗角輪流性侵，其間更把整過犯罪行為拍下，連受害女生的下體私處都清晰看到。2男性侵得手後，竟把影片上載到網上分享，引來網民集體憤怒，直斥「禽獸不如！」、「一定要嚴懲！」。

不過有報道表示，2男後來以1,200人民幣（約1,400港元）與女方達成和解，但消息未有具公信力的機構證實。



2男駕車載着熱褲女，其間已不停伸出「狼爪」撫摸熱褲女胸部等私密部位。（影片截圖）

綜合傳媒報道，事發1月27日，地點為湖南省邵陽市1個地下停車場。據報2男子開車載喝醉酒不適的熱褲女四處去，熱褲女則向男子表示「我要回家」、「不回家我會被罵死」。女子之後昏睡，2男把車開到停車場，並在髒亂暗角輪流性侵她。女子一度恢復意識，喊着「不要」，但敵不過男子蠻力，終被輪姦。

從網上流傳的23分鐘影片見到，2男正駕車載着熱褲女，其間已不停伸出「狼爪」撫摸熱褲女胸部等私密部位。下車後2男便把熱褲女帶到暗角輪流性侵，過程中下體私處都清晰可見。

2男事後把撿屍片上載到網絡，引起網民公憤，狠斥「禽獸不如」、「太瘋狂了」、「很難受…」、「女主就像被玩壞了的布娃娃一樣，完事後丟在裏角落。看完既吃驚又惋惜…」、「太狂了，一定嚴懲！」。不過有報道指，2男以1,200人民幣（約1,400港元）與女方達成和解，但消息未能進一步證實。