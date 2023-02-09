學生太累坐關愛座被老婦逼讓座　罵到下跪求饒片瘋傳　乘客1招KO

【關愛座／博愛座】乘搭鐵路列車時，讓座問題常惹議，台灣有中學生近日乘搭台鐵時，由於太疲累，於是坐在博愛座（港稱「關愛座）睡覺，詎料1名老婦上車後強逼學生讓座，更把學生罵到下跪求饒。最終其他乘客看不過眼出口幫忙，老婦被勸下車。相關影片於網絡廣傳，網民看後都斥責老婦行為，強調「博愛座是給有需要的人，不是老人專用……真的有夠廢的」。



網上廣傳1段影片，1名老婦逼學生讓出關愛座，更逼到學生下跪求饒，（影片截圖）

有女生於Facebook群組「爆料公社公開版」上載影片，並以「誰家的奶奶這麼丟臉，逼得孩子們跟妳下跪」開首分享事件，指剛過去的周日（2月5日）晚上9時，一群中學生從台北上車，其間有學生因忙着比賽，2天睡不到10小時，身心疲累，而車廂又沒有其他座位，於是坐在關愛座上睡覺。

列車駛至內壢站時，1名老婦上車，見到學生正坐在關愛座，隨即要求讓座，又批評學生「沒家教」並口出惡言。學生讓座後，老婦卻繼續碎念「全車吵」，更拿出袋子類物品，佔據另外一個關愛座，並要求學生下跪，學生不勝煩擾下跪求饒，場面令人心酸，「他們（學生）好想睡覺，都得逞讓座了，還不斷碎念逼得孩子下跪請她安靜。博愛座的定義真的是這樣嗎？」。

網上廣傳1段影片，1名老婦逼學生讓出關愛座，更逼到學生下跪求饒，（影片截圖）

不過事件仍未結束，老婦之後拿出手機強迫學生看手機內容，其他乘客看不下去聲援學生，最終列車車長亦到場了解，老婦被勸下車，事件才得以完結。

老婦行為惹來網民公憤，斥責「博愛座是給有需要的人，不是老人專用……真的有夠廢的」、「最討厭就是倚老賣老的人，自己最沒家教了」、「這個阿姨在大眾交通工具口罩沒戴好，自己的東西又佔了一個位置，怎麼好意思說別人？」、「這老太婆自己才沒家教，有家教的人不會這樣為難別人欺負別人，況且她這麼有精力欺負人，更不需要坐博愛座」、「真的為老不尊」、「一樣米養百種人，唉」。也有網民認為必定要追究到底，不能姑息，「提告公然侮辱，絕不和解！」。