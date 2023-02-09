港爸斥外傭教到小孩「變廢青冇獨立能力」　網民炮轟：你自己責任

請外傭要看運氣！有港爸發文大呻，指工人姐姐做了3年，不單令家中電器幾乎全壞，還令「屋企小朋友變咗廢青，乜都唔識冇咗獨立能力」，自稱懂英文，但教小朋友做功課「全部都係錯，令到佢哋英文好似低能一樣」，一星期早餐有3日食公仔麵，午餐4日食烏冬，又質疑對方煮食不衛生令家人集體食物中毒。帖文引來網民嘩然，認為港爸將育兒責任外判，「教小朋友係你責任嚟」、「變廢青無自理能力賴工人」，帖文隨後更被轉載到其他專頁。



港媽批評外傭姐姐自稱懂英文，但小孩的功課改到滿是錯處，令「佢哋英文好似低能一樣」。（示意圖／Getty Images）

港爸日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱被外傭姐姐「激死」，他第一個聘請的外傭做夠8年「賺夠退休，完全無投訴」，但第二個外傭自稱有10年在港工作經驗，現時做了3年，希望繼續做。不過他對第二個外傭有諸多不滿，如「令我差不多換咗全屋電器，除咗冷氣機！每次電器壞咗，都唔關佢事㗎，都係先生嘅錯」。

樓主花不少篇幅批評姐姐照顧小朋友的問題，直訴對方令小孩變「廢青」，「佢好叻，可以令到我屋企嘅小朋友變咗廢青，乜都唔識冇咗獨立能力」，聲稱懂英文可以教小朋友做功課，「結果令到我嘅小朋友嘅功課全部都係錯，令到佢哋英文好似低能一樣」。又語帶諷刺批說：「佢亦都對我小朋友好好㗎，一個星期5日早餐，3日食公仔麵，午餐有4日都係食烏冬。」姐姐還試過帶小朋友上學時自己睡着，小朋友叫不醒她結果過站，「佢會責怪小朋友，黑面，跟住會行返屋企㗎，好健康㗎」。

網民批評教育子女應該是父母責任，外傭只能照顧簡單起居飲食。（示意圖／Getty Images）

他又不滿對方做的飯菜，「間唔中會幫他增肥，亦會幫你減肥」，還真的當大家屋企人，「唔鍾意就黑口黑面，大大力整嘢」，最近外傭再弄壞了電熱水爐開關，以及「令我屋企人集體食物中毒」。

帖文一出卻引來大批網民質疑，甚至被轉發到其他專頁引發熱議。有網民認為弄爛東西若屬實，樓主大可不再續用姐姐，但關於教小孩的部分不敢苟同，「教小朋友係你自己責任嚟，無可能將教導英文及功課嘅責任交託畀工人姐姐」、「你當屋企個姐姐萬能㗎？細路仔變咗廢青家長冇責任？」、「小朋友無咗獨立能力，應該係好好反省自己點做人家長」、「好慘、收幾千蚊、要做餐廳總廚、又要做補習天王，仲要做埋人生哲學指導員」。

而小孩膳食的部分，網民認為樓主有話事權，「你講定每日煮乜嘢畀小朋友咪得」，姐姐極其量照顧小孩起居飲食安全，公道說法是「請咗工人唔代表可以完全唔使理屋企嘅事置身事外」，惟也有網民認同外傭在家黑面及坐巴士睡着無法接受。

樓主認為是外傭姐姐令到家中小孩變成「廢青」，沒有獨立能力。（示意圖／Getty Images）

樓主後來回覆稱，發文導火線是日前要加班，姐姐留的飯餸中有吃了4日的粉絲和金菇，「唔好嘥咗佢喎」，他已再三提醒別再翻吃，而且豬肉碎又沒有全熟，事後全家不停肚屙，「我大女噚晚凌晨3點幾屙嘔到5點幾，屙到冇嘢屙，仲發冷發熱。老婆屙嘔到發燒38.5°C」，質疑是姐姐的餸菜出事。

樓主認同小朋友要自己教，「我出身窮人，我同太太都為家庭而要返工拼搏」，反問各網民花了多少時間在小朋友身上，認為部分網民是家庭主夫或主婦，「有極多空閒，去用自己把尺去批評其他人，你又教得自己小朋友好好？」。他反駁為何不解僱，是覺得要容忍對方犯錯，他每個月都會「論功行賞」，最少都會給4900元工資，自問亦對姐姐不薄，對方確診時曾悉心照顧，事後還買蜂膠、靈芝給她補身。

（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」）