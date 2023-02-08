土耳其地震天空驚現「末日級異象」神秘藍光狂閃　詭異片網絡瘋傳

【土耳其地震】土耳其東南部6日發生規模7.8強震，造成包括鄰國敘利亞等死傷慘重，罹難者人數還在往上攀升中。而強震發生時有人拍到天空出現神秘藍光異象，伴隨著劇烈晃動，畫面相當骸人；另外也有人拍下在地震前，群鳥在天空中瘋狂亂飛的樣子，似乎已提前感應到災難的來臨。



【圖輯】末日級奇景！土耳其地震天空驚現詭異藍光狂閃（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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在土耳其哈塔伊省，有民眾拍下地震前天空出現類似閃電、一陣陣的神秘強烈藍光，數秒後地面就開始晃動。根據美國NASA艾姆斯研究中心專家弗氏（Friedemann Freund）說明，這種藍光被稱為地震光，其形狀和顏色多種多樣，並非只有藍色，有記載甚至出現過彩色閃光；而持續時間也不同，有的只是短暫閃爍數秒，而有些則可以長達數十分鐘。

除此之外，也有人拍到在地震發生前天空中的烏群不同於平常，慌亂地飛來飛去，彷彿末日景象一般的畫面令人觸目驚心。

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根據《BBC》報導，地震發生前的某個時段，岩石深處必然會產生強大的壓力，令岩石下的氧原子釋放電子，產生「帶正電荷的空隙」，並形成高強度電流。而當地殼的正電荷空隙流動時，也會產生某些動物能感受到的超低頻電磁波。

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