土耳其地震｜驚傳內地土籍藝人唐小強「埋酒店廢墟下」 生死未卜
撰文：ETtoday
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土耳其地震引發全球關注，IP屬地顯示在土耳其的內地微博帳號「歐瑪omar」爆料稱，自己的好友、湖北衛視節目《非正式會談》的常駐嘉賓唐小強被埋在一處酒店的廢墟之下，目前急救員團隊正在試圖施救被困在酒店廢墟下的唐小強。
綜合內媒報道，唐小強微博帳號「唐小QTurkey」顯示，其最新貼文停留在去年12月24日，地點顯示位於土耳其錫瓦斯。（點擊放大瀏覽）：
2月7日，唐小強的好友稱，已從他入住的酒店得知一份名單，唐小強在這份名單內。好友稱，目前救援隊正在進行救援，還在等待結果。
好友表示，唐小強曾於此前回土耳其探望家人，而此前，唐小強大部分時間在中國工作。據悉，唐小強國籍土耳其，為湖北衛視《非正式會談》土耳其常駐代表。
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湖北衛視《非正式會談》節目組回應，去年12月左右唐小強才從中國回到土耳其。看到網絡消息後，他們一直通過微信聯繫唐小強，但目前依然未能得到任何回覆。
《非正式會談》節目組官方微博發文，「希望平安」，並配上三個雙手合十的祈禱表情。該條微博下的評論也都是「唐大哥一定要平安」、「希望唐大哥平平安安」……。
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