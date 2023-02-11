新抱過份防疫　威脅欲回鄉探親奶奶：唔同佢食飯　人夫慘成夾心

隨着不同國家的防疫措施放寬，大批港人近期開始出外旅遊或是回鄉探親。有網民近日在討論區大呻，指太太疑似有「防疫焦慮症」，疫情爆發以來已習慣少外出，又指現時周圍環境仍很危險。當她得悉奶奶有意回內地探親，更即與對方爭吵，甚至企硬稱如果奶奶一意孤行，以後不再同枱吃飯，又會拒絕她登門造訪。事主夾在中間大感無奈，慨嘆：「我係咪應該要帶老婆去睇醫生？」



疫情肆虐三年，中港兩地在周一（6日）全面恢復通關，不少港人也趁機「北上」。（資料圖片）

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該網民近日於香港討論區撰文大呻，表示老婆以前不時與閨蜜相約到內地一日遊，但過去遇到疫情及封關，她已減少外出，甚到在人多的地方會感到不適。樓主指，即使現時終於可去旅行，已打齊針的太太仍表示不想離開香港，更指四處都有危險，「睇新聞話土耳其地震佢又話：『你睇下，都係香港最安全，又地震海嘯』」。

樓主指，老婆堅信疫情仍未完結，又勸阻身邊家人去旅行。最近樓主媽媽有意回鄉探親，婆媳之間更因而「嗌霎」出現分歧。樓主解釋，因不少親戚已移民或返回內地，「阿媽話難得而家可以返上去，去見下最近嘅屋企人先都唔過份啦」。

不過樓主太太卻堅持立場，即使媽媽提議回港後自我隔離數天，之後才到樓主家探訪，太太也無動於衷，直言如果奶奶一意孤行，以後也不會再同枱吃飯，又會拒絕對方再上門見面。

早前農曆新年，不少市民把握一連四日公眾假期「北上」探親或旅遊。（資料圖片）

慘被夾於婆媳之間的樓主大感無奈，認為老婆過份防疫，「之前唔畀我出街食飯都算，而家仲要限制埋屋企人去唔去旅行。我係咪應該要帶老婆去睇醫生，睇下佢係咪啲咩防疫心理病？」。

大批網民紛紛留言，認為事主老婆對疫情反應太誇張，「打咗針都咁驚，唔使出街」、「都唔一齊住，咁擔心真的是太緊張」、「似有驚恐症，要睇醫生」、「咁樣威脅奶奶真係唔得」。亦有網民理解事主老婆心情，「講真唔知上面疫情點，再等一排都唔遲」、「佢可能擔心老人家中招會好大獲，你試下同佢傾多啲睇佢點諗」。