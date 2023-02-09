印尼「TikTok乞兒」湧現　阿婆自淋泥水博同情　收禮物變現一條龍

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

乞討也能數位化！印尼的乞丐現在已經換了另一種方式乞討，他們轉為在TikTok上求人「抖內」，接著再把要來的虛擬禮物變現換成現金。

據ODDITYCENTRAL報道，印尼有越來越多人靠著在TikTok上乞討維生，逼得政府開始介入管制，安排人員加強線上及線下的審查力道，希望能遏止歪風。

阿婆自己倒泥水喺身　成功博得同情獲打賞（點擊放大瀏覽）：

+10
安倍晉三去世｜前教友斥統一教「恐怖洗腦」：令信徒甘願賣樓捐錢首爾雨災奪11命　劉在錫秒捐1億賑災　多年善舉金額驚人獲大讚失明少女考進大學並認識超暖男友常伴左右　手術後重見光明嚇一跳

報導指出，印尼的穆斯林團體近期針對該現象出面呼籲民眾停止「乞討並索取免費物品或金錢」，因為這樣的行為「有損人類的榮譽」，是伊斯蘭教不允許的，然而針對「數位乞討」的現象，各單位卻無計可施。

使用者只要在TikTok上有超過1000位粉絲，就能收受粉絲的虛擬禮物，再將這些禮物變現成現金。印尼的乞丐發現該功能能夠讓他們更輕鬆的乞討，紛紛轉為線上乞討。

通常數位乞丐會錄製特定行為引發觀眾的同情心，觀眾便會因為同情決定送禮物捐獻。

【延伸閱讀】柬埔寨「對折乞丐」泰國落網　駝背搏同情　月賺這個數生活極豐裕（點圖放大閱讀）▼▼▼

+4

最常出現的乞討者是年長女性，她們會在身上倒混著泥巴的髒水吸引觀眾的注意與同情心，藉此收受虛擬禮物。

一部影片中就可以看到一名乞丐倒在泥水中瑟瑟發抖，看起來凍壞了，隨後便有不少觀眾送出虛擬禮物。

印尼擁有9910萬名TikTok用戶，是全球第二大的用戶群，人數僅次於美國。

【延伸閱讀】中國無臂男孩曾淪為乞丐　雙腳無所不能　開網店助20多戶農民脫貧（點圖放大閱讀）▼▼▼

+14
4歲失去雙臂　90後無臂女生照用腳護膚化妝：我和別人沒什麼不同直播深山生活意外爆紅　美少女「務農KOL」養活全家兼助村民脫貧痰罐血滴子、打不開的鎖　另類發明家靠「零實用廢品」成網紅【聾啞女工】做工廠領隊養家不怨天　寂靜中贏得別人尊重【職業媽媽】她未婚卻一手湊大26個子女　更把SEN孩子送進大學【最安靜餐廳】縱家人反對、經濟壓力　聾啞夫妻創業專請聾啞員工

延伸閱讀：

搭飛機逼讓窗口位被拒被飆罵到下機 女生哭：付了額外費用

秀QR Code就有人付錢！日網紅成「最先進乞丐」 超狂鍊金術曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

行乞
世界搜奇
抖音 (TikTok)
熱話
印尼
聯合新聞網