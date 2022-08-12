首爾雨災奪11命　劉在錫秒捐1億賑災　多年善舉金額驚人獲大讚

首爾暴雨成災，成近百年來最嚴重致命雨災，至少奪走11條人命，多處地區淹水。「國民MC」劉在錫一向不吝伸出援手，這次他捐出1億韓圜，救助災民及修復受災地區。



劉在錫時常捐款助災，2014年世越號事件他當仁不讓捐出1億韓圜，據韓媒報道，每每發生颱風、火災、水災等意外，他都第一時間捐款，多年下來捐款總計8.5億韓圜。

許多網友大讚他不愧是備受觀眾愛戴的「大神」，不但演藝事業成功，為善更是不落人後。

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這次首爾雨災，許多韓星也紛紛慷慨解囊。除了劉在錫，PSY、秀智也捐助1億韓圜，韓希望橋事務總長金正喜表示：「包括劉在錫在內的許多人送來的溫暖之手，將全部傳給災民們，我們將竭盡全力。」

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