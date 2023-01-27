投毒？男子入狗公園扔朱古力斷正　狗主拍片質問　1句辯解勁惹火

朱古力對人類而言美味甜點，但對狗來說是毒藥，所含的可可鹼和咖啡因可引致狗隻震顫、心律異常等，嚴重可致命。有愛狗女子於網上發文，公審有陌生男子疑想用朱古力毒害狗隻，對方不止1次故意將朱古力拋進文昌街公園，而該處為寵物公園。她轉載1段「斷正」影片，拍到陌生男被人怒斥後死死地氣地拾起地上朱古力掉進垃圾桶，片主更發現男子手中膠袋內藏1排朱古力，男子辯稱：「玩下咋。」

帖文令一眾愛狗網民嘩然，直斥「咁狠毒，X街到冇人有」、「呢啲咁嘅死X街，真係過年流流都要俾人詛咒佢」，不少人大讚片主伸張正義，「唔係全部狗畀佢害死」。有在場圍觀的網民留言稱，警察到場後只作出口頭警告，並沒有拘捕。



有網民於網上發文公審1名疑想用朱古力毒害狗隻的男子（左），指出該男子不止1次故意將朱古力拋進文昌街公園，而該處為寵物公園。（fb群組「狗狗義工組」影片截圖）

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該名愛狗女子周二（24日）於fb群組「狗狗義工組」發文，描述涉事男子外貌特徵，身高約178厘米、帶黑色粗框眼鏡、短髮，皮膚有濕疹、紅色敏感皮膚，指出「此人不止一次故意把朱古力拋進佐敦狗公園」，呼籲狗主們要小心及廣傳事件。

她轉載1段約6分鐘的影片，男片主一直跟拍1名穿灰黑色外套、長褲和波鞋、戴黑框眼鏡， 以及手拿着白色膠袋的男子，片初片主喝斥男子，「佢掟啲朱古力入嚟呀…咪X行住呀你」，該名男子一直在公園徘徊，四處觀察，並聽到旁邊有把女聲稱正報警。片主發現地上有朱古力後立即指着說「呢度一嚿」，男子不發一言隨即上前拾起掉入垃圾桶，片主繼續激動地爆粗指「有冇搞X錯呀你，你知唔知狗食X咗會死㗎」。

隨後片主指着男子的膠袋怒斥「你嗰啲乜X嘢㗎？我懷疑你嗰啲嘢係有毒㗎，你攞出嚟睇下」，男子未有拒絕，順應片主拿出袋中物件並說是「新買」，片主指「你變態㗎，吓？」，男子辯稱「唔係呀，玩下咋」，片主斥責「玩下？咁大個人，玩乜X嘢呀玩，咪X走呀你，你解釋清楚呀陣間，你離X譜㗎咁大個人」，其間男子於袋中拿出1排朱古力，自投羅網提供作案物證，並聽到有把女聲於報警期間聲稱有寵物吃了朱古力。

朱古力對狗隻來說是毒藥。（示意圖／Unsplash@paulinel）

片主指出不至1次見到男子在公園外拋朱古力入園內，男子未有再作出辯解，只是一直默默在行人路徘徊，四處觀察草叢，疑似想找回自己拋入公園內的朱古力。在等待警察到場期間，片主繼續拍着男子，並向在場經過圍觀的狗主廣傳男子惡行，有把女聲斥道「新年流流，心地咁差…咁差就唔該走啦，唔鍾意狗就唔好入嚟啦，呢度狗公園嚟㗎嘛」。

片主問男子「你知唔知食朱古力會食死啲狗㗎？」，有把女聲附和回應「佢梗係知啦，唔知點會掉呀？」，女子更說男子之前也曾拋狗隻不可進食的午餐肉入公園內，「你個人咁X黑心嘅」。片主怒斥「咁X大個人，新年流流，就算唔係新年流流你都唔係咁啦話？一啲愛心都冇，啲狗會咬到你咩？」，女子接着批評「你禽獸都不如呀大佬」，又嘲道「我畀啲毒藥你食之後同你講玩下呀笨，咁X醒嘅你」，最後片主說了句，「你搵X清楚，一間食X死啲狗」，影片就此完結。

朱古力所含的可可鹼和咖啡因可引致狗隻震顫、心律異常等，嚴重可致命。（示意圖／Unsplash@Towfiqu barbhuiya）

網民紛紛留言批評涉事男子，「真係黐鬼線」、「心理有問題，正垃圾」、「死X街，啲咁心理變態嘅賤人唔可以放過！」、「作為男人影衰曬，作為一個成年人，連小動物都容不下，枉為人，不知所謂」、「我就唔信佢唔知朱古力有毒，好餵唔餵就偏係用朱古力」。

不少網民大讚片主，「多謝呢位男狗主伸張正義，呢啲賤人唔畀啲教訓佢係唔會知錯」、「多謝男士發聲！呢個人好危險，流浪狗或貓都有機會俾呢種人傷害」、「小得好，就算我係女人我見到的話，我都會出盡全力問候呢個死X街，啲狗都冇害過你點解要去害佢哋」。