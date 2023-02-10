震驚！大媽坐地鐵拉低口罩吸煙　再點1支給同行小孩　職員咁回應

為人家長竟教小孩吸煙，而且還在地鐵車廂內？網上瘋傳1段杭州地鐵車廂片段，有名大媽在行車時拉低口罩抽煙不特止，還為同行小孩點了一根煙。杭州地鐵向內媒透露，事發幾分鐘後已有安全人員趕到制止該名長者，澄清小孩未有真的抽煙。事件令網民大感震驚，質疑大媽在外面都為孩子點煙，回家情況難以想像，又質疑為何她在地鐵抽煙可以全身而退，「不是應該要罰款的麼？」。



有杭州網民拍到大媽帶小孩坐地鐵時拉低口罩抽煙，還幫小孩點了一根煙。（微博影片截圖）

微博日前瘋傳影片，網民拍到浙江杭州有大媽在行駛中的地鐵車廂內除罩抽煙，不僅自己抽，還拿出另一根香煙點着遞給同行小孩。片段見到大媽手持香煙並拉低了自己口罩，露出嘴巴，小孩則拿住香煙玩耍，張開雙臂抱向大媽，但過程中未見小孩有抽煙。

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杭州地鐵回應內媒查詢指，事發於2月5日上午11時許，該名家長在地鐵3號線一節車廂內，除口罩點了1根煙給小孩玩，自己也開始抽煙。地鐵安全員在幾分鐘後趕到現場勸阻，涉事長者即時將香煙熄滅，而片中小孩全程未有吸煙。地鐵職員表示，事發時站內廣播有明確提醒，禁止在車廂內吸煙。

大媽最後全身而退，惹來不少網民質疑為何她沒有被罰，「公共場合吸煙，不是應該要罰款的麼？」、「地鐵裏不戴口罩不說居然還抽煙，自己抽不說還給孩子抽」、「因為年紀大，所以勸阻就可以了？」。更多網民批評大媽想讓小孩抽煙的行為瘋傳，「這樣的家長能幫帶出什麼樣的孩子」、「在外面都這樣，在家得是什麼樣」，狠斥「給孩子點煙，是人嗎？」。

（綜合）