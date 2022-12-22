地下鐵碰着他！女子坐地鐵睡覺頭挨近　西裝男陰招抽手機扑頭打醒

【地鐵／睡覺／風度】坐地鐵時旁邊的人睡覺靠在你身，應如何處理？本港網絡廣傳1段影片，見到1名女子乘坐地鐵時垂頭睡覺，側頭靠着旁邊西裝男呼呼大睡，結果西裝男竟然從公事包取出手機，快速地「嘭」一聲狂打女子頭，令女子驚醒抬頭，西裝男則把手機收好，裝作若無其事。影片引來網民熱議，大部份都斥責西裝男做法過火沒有風度，「真係好X衰格！」、「好x街」。

翻查資料，該影片其實是在日本地鐵拍攝，早於2018年已在網上流傳，至近日被人「翻炒」，再次成為熱話。本港大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，如事件發生在香港，片中男子或已構成普通襲擊罪，最高刑罰可判監禁1年。



網絡廣傳1段影片，西裝男竟然從公事包取出手機，「嘭」一聲打旁邊女子的頭，令她驚醒。（影片截圖）

本港網絡流傳的影片長16秒，見到地鐵車廂內有女子正在低頭睡覺，並緊貼旁邊的西裝眼鏡男。一會後，西裝眼鏡男似十分不滿，慢慢打開公事包取出手機，再迅速打向女子的頭部，發出「嘭」一聲，似乎力度頗大。「扑頭」後西裝男隨即收好手機，扮作若無其事，而女子則驚醒抬頭，但仍處於「迷糊」階段，未知發生何事。

西裝男扑女子頭過程逐格睇▼▼▼

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影片至此結束，未知後續如何發展。網民看過影片都直斥西裝男行為離譜、沒有風度，「風度呢？」、「真係好X衰格！」、「使唔使郁手呀……」、「咁X街，過界咪講聲咪得」、「咁驚人挨到搭的士囉」、「已構成普通襲擊，希望事主報警」、「憑實力單身」。也有網民笑言可能西裝男老婆在身邊，「老婆喺度，唔拍醒妳，今晚可能有血案，唔係妳死就我亡」。

另有眼利網民認出涉事地鐵並非港鐵，而且相當「眼熟」。翻查資料，該段影片其實是在日本地鐵拍攝，於2018年已在網上流傳，至近日被「翻炒」再次成為熱話。

本港大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，假如事件在香港發生，片中男子或已構成普通襲擊罪，最高刑罰可判監1年。

陸偉雄指出，即使片中男子不是真正想打女子，但也不應使用硬物，這是屬於「罔顧」的行為，即不計後果做出一些行為，直指「用這方法，就要承受法律後果」。他建議遇到這情況，可輕輕拍醒對方，或立即起身避開。