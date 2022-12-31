男友節日買二手拍賣物品送禮　有瑕疵都照送　女生：唔洗錢落我度

雖然送禮講求是心意，但亦要送得體面。近日就有女生發文指男友有全職工作，和朋友兩人吃飯會去消費近1000元的餐廳，而自己則是學生，雖有做兼職，但每月只有5000元，和男友去類似餐廳還會被「側側膊要俾多幾十蚊」，而且不論是什麼禮物，男友都會在網上拍賣平台Carousell購買，會為了節省金錢而買二手物品當禮物送自己，因而覺得「作為禮物好唔得體」，亦認為對方根本不願為自己花錢，帖文惹來網民批評樓主男友，紛紛建議應要考慮分手。



有女生發文指男友常會在Carousell平台購買二手禮物送自己，因而覺得「作為禮物好唔得體」，更認為對方根本不願為自己花錢。(《今生是第一次》劇照）

該名女生在Dcard討論區以「男朋友送二手嘢俾我」為題發帖，指男友有全職工作，月入約25,000元，不但會請家人吃飯，和朋友兩人吃飯會去消費近1000元的餐廳；自己則是學生，雖然有做兼職，但每月只有5000元，平時和男友去高級餐廳都有主動要求AA制，對方偶爾還是會「側側膊要我畀多幾十蚊」。

她續稱不論是生日禮物、周年禮物還是普通日子送自己的東西，男友都會在Carousell買賣平台購買，全部都有些微瑕疵，而且都能在街邊店舖找到。對方更會為了節省金錢而買二手物品當禮物送自己，因而覺得「作為禮物好唔得體」，認為對方不願為自己花錢，並詢問他人其實是否自己太小器。

不論是生日禮物、週年禮物還是普通日子送自己的東西，男友都會在Carousell買賣平台購買，全部都有些微瑕疵，更會為了節省金錢而買二手物品當禮物送自己。（《還有明天》劇照）

不少網民都認為把二手物品當禮物送人很沒禮貌，更建議樓主應要分手，「其實我就算送嘢俾朋友，都唔會揀送二手野」、「送二手嘢好唔尊重對方」、「我寧願買樣平啲嘅全新物品好過」、「分得，送俾女朋友都咁孤寒」、「自己用二手無問題，但送禮一定係要全新」；亦有人擔心二手物品的衛生問題，「人地用過都唔知衛唔衛生」。

另有人表示要視乎情況，只要不影響該物件使用，即使是二手其實都無問題，「睇情況，如果功能上係無任何影響嘅，我覺得無所謂」、「如果我收到二手嘢我又無乜所謂嘅，唔會因為二手而嫌棄或者唔開心，環保啲，不過都視乎咩禮物」、「視乎係咩二手嘢啦，有啲所謂二手只係啲人買完未用過，全新包裝未拆嘅」。